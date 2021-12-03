高端是否列入第三劑選項？　陳時中：任何可能性都要掌握

▲衛福部長陳時中3日出席「第13屆紀念王創辦人永慶先生國際醫學教育研討會」時發表專題演講。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對外界質疑全聯接種疫苗被質疑是亂槍打鳥，陳時中表示，這樣的形容詞不好，過去打流感疫苗也有跟全聯合作，應尊重大家的選擇，但不需汙名化；媒體詢問高端疫苗已做第三劑實驗，未來是否列入三劑選項？陳時中強調，任何可能性都要掌握，但要透過實證及科學討論。

林口長庚紀念醫院3日舉辦「第13屆紀念王創辦人永慶先生國際醫學教育研討會」，邀請包括副總統賴清德、衛福部長陳時中參與，陳時中也就「如何教育大眾支持醫療系統面對Covid-19疫情」發表專題演講。

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會後，媒體詢問對於全聯接種疫苗遭質疑是否是亂槍打鳥？陳時中認為，這樣的形容詞不好啦！過去打針預防接種流感，衛福也有與全聯合作，基本上尊重大家的選擇，但不需要汙名化。

▲衛福部長陳時中3日出席「第13屆紀念王創辦人永慶先生國際醫學教育研討會」，針對高端疫苗是否能列入第三劑選項表示，任何可能性都要掌握。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體還詢問，高端有做第3劑實驗，未來是否會列入第3劑選項？以及高端取得比爾蓋茲基金會贊助，是否離國際認證更近？陳時中表示，這要看試驗結果，任何可能性都要掌握，但要透過實證及科學討論。相信取得國際認證機會更高。陳時中解釋，高端獲選WHO團結試驗疫苗，這些是專家看過實驗資料、實證情況，才會做這麼大的投資。

至於第3劑錯打機率是否更高？陳時中解釋，要避免錯打，事前準備相當重要，被接種者也可以詢問，相信錯打率可能性會降低。

此外，針對變種病毒Omicron全球目前已有34國淪陷，台灣如果出現案例，春節連假是否會更加嚴？還有醫師認為春節7+7可能會是破口？

陳時中指出，目前沒有這樣的計畫，主要還是邊境收好、居家隔離需做好。民眾隔離7天後並沒有到社區，還是居家檢疫，且有相當的限制。

至於變種病毒，重點風險國家，是不是該公布標準？陳時中強調，這有一定標準，主要有可能是陸路移動，因此依地理關係先匡列一定範圍。

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