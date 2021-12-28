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2021年桃園金牌企業卓越獎頒獎　7家企業獲「防疫及抗旱貢獻獎」

▲2021年桃園金牌企業卓越獎頒獎。（圖／市府提供）

▲2021年桃園金牌企業卓越獎頒獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021年桃園市金牌企業卓越獎」28日於市府舉行頒獎典禮。市長鄭文燦表示，獲獎的15家企業得主在桃園6萬5,000 家公司、１萬2,000家工廠中脫穎而出，實屬不易；另外，得獎企業的成功故事也將集結成專書出版，分享更多經營智慧，同時期許可以領航桃園的產業發展、度過轉型挑戰，在國際市場上展現實力。▲2021年桃園金牌企業卓越獎頒獎。（圖／市府提供）

鄭市長表示，舉辦超過12年的桃園績優企業表揚活動，在2019年轉型為「金牌企業卓越獎」，依不同類型訂定「智多星獎」、「隱形冠獎」、「新人王獎」、「好福企獎」、「愛地球獎」5大獎項，並經由公協會推薦、專家書面審查、實地訪視及評鑑後，才選出得獎者。▲2021年桃園金牌企業卓越獎頒獎。（圖／市府提供）

今年也從得獎企業中選出特別獎「桃園市金牌企業性平獎」，鼓勵職場兩性平權文化的落實，由致茂電子、興采實業及瑞健公司3家企業獲獎；而在防疫及抗旱期間，企業也善盡社會責任，共有7家企業獲得「防疫及抗旱貢獻獎」，包括台灣房屋捐贈多項防疫設備給鄰里及學校，提供許多溫暖服務；瑞健公司透過減壓供水、監控空調循環利用等，節約水耗；葡萄王生技則分別提供超過百萬的生技營養品、機能飲及防疫健康包，給防疫人員、全台重度收治醫院及弱勢兒少；濾能公司攜手輕金屬與家居公司，打造負壓觀察室及發燒篩檢站，供桃園地區醫院使用；美商台灣明尼蘇達礦業製造公司（3M）安裝省水閥，有效省水84%；興采實業股份有限公司及聚紡股份有限公司共同提供衛福部100萬件隔離衣，是防疫國家隊的重要成員。▲2021年桃園金牌企業卓越獎頒獎。（圖／市府提供）

經發局長郭裕信說明，「2021年桃園市金牌企業卓越獎」得獎名單，包括「隱形冠獎」由元成機械、耿豪企業、碩陽電機獲獎；「愛地球獎」名單為興采實業、美商台灣明尼蘇達礦業製造公司（3M）、濾能公司；「智多星獎」則由致茂電子、葡萄王生技、聚紡公司獲得殊榮；全漢企業、瑞健公司、台灣房屋公司奪得「好福企獎」獎項；而「新人王獎」則由和迅生命科學公司、上暘光學股份公司、日文科技公司3家公司獲獎。▲2021年桃園金牌企業卓越獎頒獎。（圖／市府提供）

包括市議員黃家齊、市府經發局長郭裕信、桃園區長陳玉明、桃園市商業會理事長蘇旭志、桃園市工業會理事長黃成業、台灣婦女團體全國聯合會副理事長王瓊枝均一同出席活動。

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