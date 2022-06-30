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衛福部「第14屆金所獎評選」　嘉義市東區衛生所奪最高榮譽卓越獎

▲▼ 嘉義市東區衛生所參加衛福部第14屆金所獎評選，勇奪最高榮譽的卓越獎 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市東區衛生所大突破，以「翻轉衛生所！不孤鳥窩 抵嘉挺您」參加衛福部第14屆金所獎評選，從全國衛生所中脫穎而出，勇奪最高榮譽卓越獎。6月30日衛福部於屏東墾丁福華飯店舉辦頒獎典禮，由衛福部部長陳時中親自頒獎，由衛生所主任林唐逵代表領獎，東區衛生所因應高齡社會，致力發展整合式高齡、長照服務模式，以衛生所為基地，向社區延伸服務，成為全國衛生所的標竿。

▲▼ 嘉義市東區衛生所參加衛福部第14屆金所獎評選，勇奪最高榮譽的卓越獎 。（圖／嘉義市政府提供）

唐逵主任分享到，嘉義市東區衛生所歷經5年積極轉型，大幅翻新環境、活化功能，翻轉民眾對傳統衛生所「建築老舊、陳設老氣」、「打疫苗才會去的地方」等既有印象，除了榮獲「前瞻建設－整建長照衛福據點 空間活化亮點機構」，是全台西部唯一獲選的衛生所，同時也是全國首創、唯一提供「家庭照顧者支持創新服務」的衛生所。

除此之外，嘉義市東區衛生所更擁有全市最受歡迎的「不孤鳥窩」巷弄長照站，跨領域整合了醫療、營養、長照、社福、公衛等團隊資源，堅持走過低谷，成功擺脫都市型衛生所醫療萎靡、醫師不來、民眾不愛的困境，翻轉了環境、翻轉了民眾觀感，也翻轉了員工士氣，以嶄新面貌的咖啡廳氛圍，多功能的服務機能，替銀髮族、家庭照顧者打造一個充滿歡樂與活力的溫馨環境。

▲▼ 嘉義市東區衛生所參加衛福部第14屆金所獎評選，勇奪最高榮譽的卓越獎 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市東區衛生所參加衛福部第14屆金所獎評選，勇奪最高榮譽的卓越獎 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市東區衛生所「翻轉衛生所！不孤鳥窩 抵嘉挺您」參加金所獎的「因地制宜發展衛生所功能與服務模式轉型」評選項目，歷經初審及實地審查等層層關卡，以亮眼的優秀表現，榮獲評審委員一致認同、讚賞，勇奪全國第一，並獲得價值新臺幣6萬元之等值獎品及獎座一座，嘉義市政府衛生局亦榮獲第14屆金所獎督導有方獎，由衛福部國健署署長吳昭軍頒獎，衛生局副局長莊美如代表受獎，表彰衛生局與衛生所貢獻，肯定全局所工作人員的用心，繼續為民眾健康來把關。

▲▼ 嘉義市東區衛生所參加衛福部第14屆金所獎評選，勇奪最高榮譽的卓越獎 。（圖／嘉義市政府提供）

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