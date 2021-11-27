　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

露臉！健康暨高齡友善城市卓越獎落台東　另獲5項獎全國第一

▲台灣健康城市暨高齡友善城市評比，台東獲卓越獎全國第一的最高榮譽，縣長饒慶鈴親自前往領獎。（圖／台東縣政府提供，下同）

台灣健康城市暨高齡友善城市評比，台東獲卓越獎全國第一的最高榮譽，縣長饒慶鈴親自前往領獎。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

衛生福利部國民健康署26日公布今年台灣健康城市暨高齡友善城市評比，台東縣政府以全面性政策規劃獲「健康城市暨高齡友善城市卓越獎」全國第一的最高榮譽，縣長饒慶鈴親自前往領獎，並分享推動「慢經濟」及營造高齡友善及健康城市的相關經驗。

同時，縣府原民處以「『齡』近學習，『原』來都在」、衛生局「我了解你的明白-均衡飲食」、社會處「花甲大人轉志工」為主題，分別榮獲「高齡友善共老及創新獎」、環保局「卑南溪河川揚塵防治」獲AFHC創新發展獎等共5獎項，台東是全國得獎率最高的縣市。

饒慶鈴表示，台東充滿所有人熱愛的天然、友善及健康元素，但也有相較於西部的不便與困境，例如財政自籌比例全國最低、高齡化人口達約18%、醫療資源短缺且集中市區，「健康不平等」是縣府團隊大力突破改善的重點，因此積極整合局處資源，從健康、社會、環境及經濟等多面向共同推動健康高齡友善。

▲台灣健康城市暨高齡友善城市評比，台東獲卓越獎全國第一的最高榮譽，縣長饒慶鈴親自前往領獎。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東另獲5獎項，得獎團隊隨同饒慶鈴一同出席領奬。

饒慶鈴說明，提升台東縣平均餘命、健康維護是上任後的重要目標，增強縣內醫療能量並補足急重症醫師人力，改善台東過去沒有的心臟外科、整形外科及眼科24小時緊急醫療；全縣16鄉鎮衛生所醫師已全面到位，並啟用大武緊急醫療照護中心，由高醫團隊提供專科門診，特別門診有大腸鏡、胃鏡、乳房與C肝。

去年5月起在長濱等11個鄉鎮衛生所進行5G遠距診療，開設眼科、皮膚科、耳鼻喉科，今年在綠島、蘭嶼也開設全國第一個遠距心臟內科診別，透過科技跨越交通的限制，全面性提升台東整體醫療量能；另強化消防救護配備，提升救護車為行動急診室，全年緊急救護逾1萬次為全國最高、OHCA康復出院率為非六都第1。這些努力已有初步成效，台東平均餘命近3年增幅1.01歲，增幅比例為全國第2。

▲台灣健康城市暨高齡友善城市評比，台東獲卓越獎全國第一的最高榮譽，縣長饒慶鈴親自前往領獎。（圖／台東縣政府提供，下同）

在社會福利方面，致力於營造高齡友善及良好育兒環境，明年起生育津貼第1胎將提高至3萬元、第二胎起3.6萬元，成為全國補助最多的縣市之一，搭配免費育兒到宅指導、幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、類公共化政策公私托收費一致等；另有多項全國首創的福利政策，如女性乳癌篩檢降至40歲、免費敬老眼鏡降低補助至60歲等，且目前部落文化健康站及社區關懷據點共達182處、13處聚福食堂，成為全國長者據點最密集的縣市，跨局處營造友善無障礙的據點服務、推廣長者食農保健及體適能增進，透過社區參與及協力，讓長輩健康快樂變老。

衛生局指出，衛生福利部國民健康署與台灣健康城市聯盟，為協助各縣市政府推動健康城市暨高齡友善，設置「健康城市暨高齡友善城市獎項」，藉由選拔方式，宣導相關健康城市、高齡友善城市議題與成果，台東縣政府團隊繼2015年獲得「卓越獎-健康城市縣市組」後，今年再度申請「縣市」組的「卓越獎」評選，歷經第一階段書面審查、第二階段口頭報告及第三階段實地訪查等過程，成果及做法均獲得高度的肯定。

台東縣以「觀光城鄉 幸福家園」為願景營造健康高齡友善城市，整合公、私部門及民間團體單位跨域合作分工。未來，饒慶鈴將與縣府團隊持續爭取更多資源挹注及創新作法，歡迎全國鄉親東漂，到台東慢慢過生活。

►少女下廚必備「甩油神器」！

ET快訊
港《時代革命》奪金馬！全場拍手10秒　導演哽咽喊話
德保拉好投MVP！詹子賢岳東華背靠背開轟　兄弟奪台灣大賽首勝
台北跨年首波卡司曝光了！　《木曜4超玩》擔任主持人
金馬紅毯5帥出爐　超養眼男星「模特兒身材」霸氣壓全場
「沾醬熱量TOP10」曝光　第一名竟不是沙茶
金馬獎／入圍大贏家《濁水漂流》首拿獎！奪最佳改編劇本
金馬紅毯5美出爐！她「全身透視」最辣
金馬首獎開出！《月老》先開胡
白靈「半邊全裸」背後露蛋！3句繁體字網嗨翻
老公找應召妹還玩自拍　人妻見親密裸照崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

平等參與共創多元價值　台縣110年國際身心障礙者日園遊會

埔里希望學園新館催生4年完工啟用　更多曝險兒少將有另一個家

國際扶輪反毒消除C肝公益路跑　號召7000人不畏大雨熱血響應

祭天祈福遶境登場！徐榛蔚傅崐萁3跪12叩獻疏文　祈求福澤花蓮

露臉！健康暨高齡友善城市卓越獎落台東　另獲5項獎全國第一

美味才是勝出關鍵！台東鬼頭刀創意料理總決賽　優勝名單揭曉

推動環保夜市減廢！台東輔導四維夜市轉型　19家攤商獲認證

「藍金」產業！台東力推深層海水認證　打造「台東藍」品牌

青春活力反菸街舞競賽中興新村登場　光復高中辣妹團勇奪冠軍

葉石濤文學紀念館喜迎9週年　黃偉哲：期許台灣作家持續創作屬於自己故事

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

原住民媽媽「療癒級嗓音」唱神曲　轉音超輕鬆！網讚：這尾音太舒服

騎士不滿被按喇叭竟「急煞攔車」　狂踹自家車洩憤...路人全看傻眼

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

歐陽娣娣出道陸劇爆虐待！貓咪摔落「背部著地臉僵硬」陸網嗆：抵制

平等參與共創多元價值　台縣110年國際身心障礙者日園遊會

埔里希望學園新館催生4年完工啟用　更多曝險兒少將有另一個家

國際扶輪反毒消除C肝公益路跑　號召7000人不畏大雨熱血響應

祭天祈福遶境登場！徐榛蔚傅崐萁3跪12叩獻疏文　祈求福澤花蓮

露臉！健康暨高齡友善城市卓越獎落台東　另獲5項獎全國第一

美味才是勝出關鍵！台東鬼頭刀創意料理總決賽　優勝名單揭曉

推動環保夜市減廢！台東輔導四維夜市轉型　19家攤商獲認證

「藍金」產業！台東力推深層海水認證　打造「台東藍」品牌

青春活力反菸街舞競賽中興新村登場　光復高中辣妹團勇奪冠軍

葉石濤文學紀念館喜迎9週年　黃偉哲：期許台灣作家持續創作屬於自己故事

企聯射箭／愛山林新竹主場怪風斷寒舍3連霸　隊史首冠 　

司機載200台Switch、PS5跑了！整車賣二手商「爆賺300萬」…下場曝

不斷更新／《時代革命》奪最佳紀錄片獎！

金馬獎／港《時代革命》奪獎！全場拍手10秒　導演淚：留給仍有良知的香港人

金馬獎／開場影片閃過「香港1幕」網全淚崩！　PTT：真的太震撼

《全明星運動會》藝人挺T1　錢薇娟：讓運動不只是運動

德保拉好投MVP！詹子賢岳東華背靠背開轟　兄弟奪台灣大賽首勝

台北跨年首波卡司公布！　《木曜4超玩》擔任晚會主持人

金馬獎／柯震東早上六點就起床　馬志翔太緊張「太太講成媽媽」

金馬獎／紅毯5帥超養眼！劉冠廷、林柏宏「模特兒身材」霸氣壓全場

猴媽收留遭棄2奶狗「當孩子撫養」　四處尋庇護所、餵奶...免流浪街頭

地方熱門新聞

防疫小黃貪方便載4人去採檢　結果2人確診

林靜儀批舊勢力壓選民：換人做做看

彰化百人圍羽毛工廠抗議　居民怒嗆：整天聞屍臭味

反萊豬說成美豬被告！林靜儀回嗆

台中警方挽袖捐血　驚見明星臉「奇皇后」河智苑、港星古天樂

台中第四市場12/4開幕推「紫愛妳」聖誕展

7旬翁血糖過低　逆向直駛阿里山公路連環撞

第13屆台中市十大伴手禮網路票選開跑

走進溪口－星空下的婚宴　鵪鶉入菜

嘉義縣囊括全國大葉種紅茶產製技術冠、亞季軍

攻略台北5大最強冬季活動　一路玩到元宵燈節

警參透聽語障迷途翁筆下「天書」聯繫家屬接回

水仙宮「欽點五毒大神陣」　迎王遶境3大禁忌

北得拉曼山遊客爆量　部落醞釀12/6封山封路

更多熱門

相關新聞

醫證實洗澡唱歌：可減輕身體發炎

醫證實洗澡唱歌：可減輕身體發炎

現代人喜歡利用洗澡時間來高歌一曲，甚至直接在浴室開起個人演唱會，彷彿一天煩惱也瞬間消失。胸腔暨重症專科醫師黃軒就在臉書問大家，有沒有發現在浴室或電梯唱歌，「你的唱歌變好聽了？」

存款3000萬「工程師想賣竹北房」　原因心酸

存款3000萬「工程師想賣竹北房」　原因心酸

台南市消防局救護E化系統獲獎

台南市消防局救護E化系統獲獎

全國第1　健康城市暨高齡友善城市卓越獎　獎落台東

全國第1　健康城市暨高齡友善城市卓越獎　獎落台東

中國醫藥大學北港附設醫院在地36年深耕社區

中國醫藥大學北港附設醫院在地36年深耕社區

關鍵字：

囊括獎項健康城市高齡友善卓越獎第一

讀者迴響

熱門新聞

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！

男星引退「收垃圾維生」曾娶國民女神

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

印度神童又中　還有5預言剉咧等

新變種Omicron威力勝Delta　急診醫：最快兩週爆發

比韋小寶還猛！高富帥一次娶回8嬌妻

頭期款掏空積蓄！她住毛胚屋嘆：有房了

老闆急外出！客人DIY拉麵主動付錢

李光洙頒獎「全是笑哏」　好友趙寅成、宋仲基台下笑歪

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

鄧佳華「雨天送外賣」　真的騎YouBike

存款3000萬「工程師想賣竹北房」　原因心酸

「主婦界皇太子」男星認了是渣男！隱瞞離婚4年　搞大女友肚子又流產

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

更多

最夯影音

更多
白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD
退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面