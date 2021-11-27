露臉！健康暨高齡友善城市卓越獎落台東　另獲5項獎全國第一

▲台灣健康城市暨高齡友善城市評比，台東獲卓越獎全國第一的最高榮譽，縣長饒慶鈴親自前往領獎。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

衛生福利部國民健康署26日公布今年台灣健康城市暨高齡友善城市評比，台東縣政府以全面性政策規劃獲「健康城市暨高齡友善城市卓越獎」全國第一的最高榮譽，縣長饒慶鈴親自前往領獎，並分享推動「慢經濟」及營造高齡友善及健康城市的相關經驗。

同時，縣府原民處以「『齡』近學習，『原』來都在」、衛生局「我了解你的明白-均衡飲食」、社會處「花甲大人轉志工」為主題，分別榮獲「高齡友善共老及創新獎」、環保局「卑南溪河川揚塵防治」獲AFHC創新發展獎等共5獎項，台東是全國得獎率最高的縣市。

饒慶鈴表示，台東充滿所有人熱愛的天然、友善及健康元素，但也有相較於西部的不便與困境，例如財政自籌比例全國最低、高齡化人口達約18%、醫療資源短缺且集中市區，「健康不平等」是縣府團隊大力突破改善的重點，因此積極整合局處資源，從健康、社會、環境及經濟等多面向共同推動健康高齡友善。

▲▼台東另獲5獎項，得獎團隊隨同饒慶鈴一同出席領奬。

饒慶鈴說明，提升台東縣平均餘命、健康維護是上任後的重要目標，增強縣內醫療能量並補足急重症醫師人力，改善台東過去沒有的心臟外科、整形外科及眼科24小時緊急醫療；全縣16鄉鎮衛生所醫師已全面到位，並啟用大武緊急醫療照護中心，由高醫團隊提供專科門診，特別門診有大腸鏡、胃鏡、乳房與C肝。

去年5月起在長濱等11個鄉鎮衛生所進行5G遠距診療，開設眼科、皮膚科、耳鼻喉科，今年在綠島、蘭嶼也開設全國第一個遠距心臟內科診別，透過科技跨越交通的限制，全面性提升台東整體醫療量能；另強化消防救護配備，提升救護車為行動急診室，全年緊急救護逾1萬次為全國最高、OHCA康復出院率為非六都第1。這些努力已有初步成效，台東平均餘命近3年增幅1.01歲，增幅比例為全國第2。

在社會福利方面，致力於營造高齡友善及良好育兒環境，明年起生育津貼第1胎將提高至3萬元、第二胎起3.6萬元，成為全國補助最多的縣市之一，搭配免費育兒到宅指導、幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、類公共化政策公私托收費一致等；另有多項全國首創的福利政策，如女性乳癌篩檢降至40歲、免費敬老眼鏡降低補助至60歲等，且目前部落文化健康站及社區關懷據點共達182處、13處聚福食堂，成為全國長者據點最密集的縣市，跨局處營造友善無障礙的據點服務、推廣長者食農保健及體適能增進，透過社區參與及協力，讓長輩健康快樂變老。

衛生局指出，衛生福利部國民健康署與台灣健康城市聯盟，為協助各縣市政府推動健康城市暨高齡友善，設置「健康城市暨高齡友善城市獎項」，藉由選拔方式，宣導相關健康城市、高齡友善城市議題與成果，台東縣政府團隊繼2015年獲得「卓越獎-健康城市縣市組」後，今年再度申請「縣市」組的「卓越獎」評選，歷經第一階段書面審查、第二階段口頭報告及第三階段實地訪查等過程，成果及做法均獲得高度的肯定。

台東縣以「觀光城鄉 幸福家園」為願景營造健康高齡友善城市，整合公、私部門及民間團體單位跨域合作分工。未來，饒慶鈴將與縣府團隊持續爭取更多資源挹注及創新作法，歡迎全國鄉親東漂，到台東慢慢過生活。