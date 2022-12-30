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嶺東科大三連霸技職之光　視傳系「清水美學」獲表揚

▲嶺東科大三連霸技職之光，視傳系「清水美學」獲表揚。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲嶺東科大三連霸技職之光，視傳系「清水美學」獲表揚。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

被喻為「技職教育奧斯卡獎」的技職之光頒獎典禮日前揭曉，嶺東科技大學視覺傳達設計系四年級學生林易萱、林承儒及林佟以台中清水韭菜「農產Ｘ美學Ｘ機能性」環保訴求及循環再生為概念所創作的「清水美學」獲得技職之光「競賽卓越獎」殊榮。這是該作品繼今年獲得紅點概念設計Best of the Best最佳設計獎及設計戰國策的獎勵後，再度獲得大獎肯定。

嶺東科大視傳系表示，「清水美學」由郭中元老師特別指導當時還是大三生的3位同學所創作，耗時一年親自走訪觀察台中清水區的優美景色，亦是台灣種植韭菜的重鎮，藉由顏色搭配的象徵，呈現清水韭菜的色彩，連根帶土的包裝形式，讓消費者直觀看到新鮮的韭菜，也讓包裝後的韭菜瞬間變成農產文創品，此創意設計獲得紅點國際競賽最佳獎的肯定，學生設計實力不容小覷。

▲嶺東科大三連霸技職之光，視傳系「清水美學」獲表揚。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲嶺東科大視傳系林易萱(左)、林承儒(右)及林佟所創作的「清水美學」獲第18屆技職之光表揚。（圖／記者游瓊華翻攝）

作品不斷得到各界肯定，也在九月獲邀至新加坡參與紅點頒獎盛會及作品在新加坡紅點設計博物館展出半年。林易萱表示，是團隊的榮耀，並說設計是件開心的事，未來會在創作路上加倍努力，持續做出更專業的設計作品。

嶺東科大副校長兼設計學院院長嚴貞指出，學校是培育設計菁英的最佳搖籃，未來會持續以永續發展為理念善盡大學社會責任，引領學生與產業緊密鏈結、接軌國際，並重視社會關懷議題，鼓勵大家用設計築夢走向全世界，成為業界最愛的創新人才。

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