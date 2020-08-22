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嶺東科大助南投部落創生獲最佳設計獎　週末舉辦體驗遊程市集

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▲▼嶺東科技大學部落創生獲新一代設計大獎社會設計類「年度最佳設計獎」。（圖／嶺東科技大學提供）

▲嶺東科技大學部落創生獲新一代設計大獎社會設計類「年度最佳設計獎」。（圖／嶺東科技大學提供）

記者白珈陽／台中報導

嶺東科技大學長期深耕南投仁愛鄉親愛村部落，並與林務局南投林管處合作，透過「USR計畫」規劃部落體驗遊程，行銷奧萬大森林遊樂區鄰近部落，推動部落創新與永續地方發展，以「奧萬山」楓紅雞品牌設計，獲得新一代設計大獎社會設計類「年度最佳設計獎」。嶺東科大表示，將於22、23日於國立台灣美術館戶外園區，舉辦五感體驗市集，邀請民眾一起體驗部落的多元美感。

嶺東科大表示，「奧萬山」楓紅雞品牌設計以彰顯原民部落保護南投萬大流域山林的理念為訴求，將部落居民追求土地正義、永續發展林下經濟的作為，透過創新設計傳遞部落居民友善飼養台灣保種土雞，並同步保育山林的重要成果。

該計畫團隊師生於2019年暑假期間，深入部落實地走訪探索當地居民的生活智慧，透過整合嶺東科大設計、觀光與行銷的專業基礎，協同南投林管處規劃設計仁愛鄉松林、萬豐及武界等部落遊程，提供民眾前往體驗山川美景，深入部落文化，並在同年獲得新一代設計大賽社會設計類「年度最佳設計獎」。

視覺傳達設計系老師宋思明表示，原鄉部落有很多地方都值得探尋，希望藉由學校的設計、行銷能量，讓更多人認識部落的美，以及特有農織產品的好。

▲▼嶺東科技大學部落創生獲新一代設計大獎社會設計類「年度最佳設計獎」。（圖／嶺東科技大學提供）

▲▼嶺東科大深入部落文化，獲得新一代設計大賽社會設計類「年度最佳設計獎」。

▲▼嶺東科技大學部落創生獲新一代設計大獎社會設計類「年度最佳設計獎」。（圖／嶺東科技大學提供）

計畫主持人嶺東科大教務長王兆華表示，學校近幾年不遺餘力的推動大學社會責任實踐計畫，將人才培育課程融入服務學習，引領學生重視社會關懷議題，並以設計力實現解決之道。在以創新林下經濟價值的USR計畫中，強化產學鏈結及產品的商品化經營，協助部落創生，除了規劃當地的遊程體驗服務外，也將部落的特色文化、農產品外引到城市，包含賽德克族編織工藝品，以及友善耕作的印加果油農特產品等，也將在22、23日於國立臺灣美術館戶外園區，參與五感體驗市集，歡迎有興趣的民眾一同來體驗部落的多元美感。

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