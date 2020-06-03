台中嶺東科大金點新秀設計賽「奪3金8獎」　全國私校最優

▲嶺東科大流行設計系「Healing the floral scars」校內畢業走秀，獲時尚設計類年度最佳設計獎。（圖／嶺東科技大學提供）

記者白珈陽／台中報導

設計界眾所矚目的全國指標性競賽「2020金點新秀設計獎」2日公布得獎名單，嶺東科技大學設計學院與時尚學院共獲得「社會設計類」、「包裝設計類」、「時尚設計類」3項年度最佳設計獎及5項金點新秀設計獎，表現相當亮眼，獲獎數為全國私立大專校院第一，成為設計界最受矚目的學校。

受到新冠肺炎疫情影響，金點新秀設計獎改為第一階段線上審查，第二階段以實地實物評選，有64校146系、共5856件作品報名參賽，競爭相當激烈。此次嶺東科大一舉囊括社會、包裝、時尚設計三類的年度最佳設計獎，在「社會設計類」更連續兩年獲得最大獎肯定，展現學校致力於善盡大學社會責任的用心與設計實力，獲獎的「田中未來學」更因應用了AR互動裝置創造多元有趣的故事，贏得評審目光。

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▲包裝設計類年度最佳設計獎「造島時代」。

另外，「包裝設計類」的「造島世代」同時也是視覺傳達設計系第20屆畢業製作主題，創作理念為：「島嶼經過世代更迭，積累堆疊而成；如果說我們都是蠢蠢欲動的板塊，那麼板塊之間擠壓而生的，便是我們的創意；期許這個世代的設計力，能成為推動島嶼改變的能量！」獲得評審青睞。「時尚設計類」的「Healing thefloral scars」則將現有織品技法玩得非常透徹，整體設計前衛，完整度十足，作品相當吸睛。

嶺東科大視傳系與流設系除榮獲3項年度最佳設計獎殊榮外，更有「數鯤島」、「字遊結社」、「RE. BOO. LIFE」、「小桔企画所」及「在冰川中交頸安睡」5件作品獲得金點新秀設計獎肯定。

嶺東科大副校長兼設計暨時尚學院院長嚴貞表示，今年能延續在全國設計大賽中大放光芒，為師生的努力被認同感到欣慰。而近年為使學生的創意製作能更完善，學校優化創作空間，並以具有業界經驗的專技教師來帶領學生畢業製作，更聘請業師協同指導學生，大幅提升學生的作品質量。

嶺東科大校長趙志揚指出，學校近幾年對善盡大學社會責任不遺餘力，課程融入服務學習，更引領學生重視社會關懷議題，如今畢業成果不斷獲得肯定，成為最會得獎的科技大學，顯示學校對育才的用心。更值得一提的是，學校每年編列高達一千萬元經費獎勵學生出國研修或實習，開拓學生國際視野，未來學校將持續培育設計新銳，用創意築夢，讓世界看見台灣優異的設計實力。

▲社會設計類年度最佳設計獎「田中未來學」，於田中社區展覽，吸引許多民眾參觀。

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