嶺東科大幼保系熱情陪伴　社會服務家扶長輩樂開懷

▲嶺東幼保系學生帶領雲林家扶長輩動次動活絡筋骨，更帶來彩繪臉譜同樂創作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

嶺東科技大學幼保系30名學生在主任韋明淑與徐德成、陳盈詩老師帶領下前往雲林家扶中心，學生熱情活潑地帶動阿公、阿嬤們活動筋骨、彩繪臉譜，長輩們紛紛展現出可愛笑容；另外還有熱心公益鄭醫師特別捐贈70盒香甜水蜜桃，讓家扶長輩樂開懷。

嶺東科大幼保係學生們親手繪製暖心小賀卡，將溫馨暖情的話寫在獨一無二的感謝卡送給家扶長輩們，因疫情關係入場時還特別以拍手代替擁抱長者，跟阿公阿嬤們說「有您真好！」、「謝謝您，您好棒！」。嘴甜笑容燦爛，逗得長輩們樂得合不攏嘴。

▲雲林家扶阿公阿嬤很開心有嶺東幼保系學生帶來精彩的表演及好玩的活動，阿公阿嬤們都童稚真心、開懷大笑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

嶺東科大幼保系主任韋明淑表示，「嶺東幼保，感恩有您」的社會服務帶領學生從台中來到雲林家扶，為家扶服務家庭甚至隔代教養的阿公阿嬤們致敬，學生特別把活動的主題訂為「敬老心、赤子情、愛您九九」，與長者分享。

嶺東幼保系欉苡馨同學分享道，很開心能夠陪伴雲林家扶長輩開心度過一天，因長者經歷生活壓力及身體機能衰退，很容易變得抑鬱。而這也是最被家人疏忽，在陪伴與透過帶動跳，讓長者活動筋骨外，事實也可在家簡易操作手腳動一動保養身體。而且簡易美勞操作陪伴彩繪臉譜，讓長者們放鬆舒壓。看見阿公、阿嬤們童稚真心開懷大笑。讓大家辦活動的緊張終於一掃而空，更具信心收穫滿滿。

活動中適逢鄭醫師送來香甜多汁水蜜桃，向來熱心公益鄭醫師不僅捐助學金15萬元，還有也價值15萬元70箱水蜜桃送雲林家扶，這讓拿起碩大水蜜桃的阿公、阿嬤，直說這一棵水蜜桃可值得家人的三餐費用，讓人捨不得吃。韋明淑系主任讓學生們將水蜜桃切開給長輩們食用，看長輩咬一口沈浸陶醉模樣，不僅是阿公阿嬤難忘滋味，更是學生們印象最深刻的真情寫照。

雲林家扶主任廖志文感謝嶺東科大幼保系師生蒞臨雲林家扶，帶來精彩敬老尊賢活動，也特別感謝鄭醫生捐贈價值15萬元的水蜜桃及15萬元助學金，讓雲林家扶服務家庭吃到香甜可口水蜜桃，即時助學幫助孩子們穩定就學。

▲熱心公益鄭醫師捐贈70盒甜香juice的水蜜桃讓雲林家扶長輩樂開懷，嶺東幼保系學生立馬切開給長輩食用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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