獨／公車輾斃女學霸！運將「鬼扯2謊」輕判10月　爸悲：家都碎了

▲2021年4月一名嘉陽高中張姓女學生過馬路上學途中遭公車撞死，事後駕駛公車的林姓司機遭判10個月徒刑，讓家屬不滿。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市清水區嘉陽高中校門前去年4月30日發生一起死亡車禍，16歲飛機修護科張姓高一女學生過馬路要進入校園時，不慎巨業客運林姓司機駕駛的165公車輾斃。法院刑事判決出爐，林姓駕駛因過失致死遭判有期徒刑10個月。但張父向媒體投訴，認為10個月過於輕判，也不滿林男和解過程態度不佳，竟將肇事原因推給女兒，稱「女兒是因為顧著玩手機才來不及閃避！」讓人聽了氣憤。

去年4月30日清晨，林男駕駛台中165號公車，行經嘉陽高中校門前的長下坡路段時，撞上該校飛機修護科一年級的張姓女學生，張女送醫急救仍宣告不治。張父不滿地說，林姓司機辯稱是因為剎車失靈才釀禍，但鑑定報告出爐，煞車根本沒問題，是林男硬要闖紅燈。

▲張家痛失愛女，至今一年多過去，全家人心中仍悲慟不已。（圖／資料照片）



張父難過地說，事情已過一年多，但太太至今仍走不出喪女之痛，另外兩個小孩也擔心媽媽想不開，常請假陪伴媽媽，整個家庭支離破碎，但林男卻毫無和解誠意，只願意支付50萬元和解金，且不斷強調女兒是因為低頭顧著玩手機，才來不閃避。

張父強調，他看過行車紀錄器，畫面中顯示，女兒當時根本沒在玩手機，且事後發現手機在女兒褲子口袋，還被車輪壓壞了，認為林男為了推卸責任說謊連連。

就讀嘉陽高中飛機修護科的張女，為了減少住宿開銷，每天從火車站搭公車到清水，假日時也幫忙阿嬤賣軍用品，幫媽媽炸雞排。在校成績優秀，事發當天早上原本是要開開心心的上台領取全校第一名的獎狀，不料過馬路時被闖紅燈的公車當場撞死，事情過了一年，全家人至今還走不出陰影。