雲林東勢國中勇奪全國民俗體育競賽4項特優　張麗善貼紅榜祝賀

▲雲林東勢鄉東勢國中參加111年全國各級學校民俗體育競賽，勇奪4項特優，雲林縣長張麗善、縣議員李明哲前往張貼紅榜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林東勢鄉東勢國中參加2022年全國各級學校民俗體育競賽表現優異，勇奪台灣獅單獅混合組、台灣獅雙獅混合組、台灣獅瑞獸混合組及客家獅單獅混合組4項特優，縣長張麗善及縣議員李明哲今(29)日特地到東勢國中貼紅榜祝賀，鼓勵孩子們再接再厲，克服種種挑戰與困難，繼續為雲林爭光。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣的資源比不上六都，而在這樣的環境裡面，孩子們都很努力透過老師的指導，在全國競賽拿到好成績，真的非常不容易，特別來貼紅榜給孩子支持與鼓勵。張麗善說，不只東勢國中，下崙、飛沙、安南、龍潭等國小也都有很好的表現，也感謝吳登興教練用心指導，讓縣內民俗體育可以一路從國小銜接到國中。

▲雲林東勢鄉東勢國中參加111年全國各級學校民俗體育競賽，勇奪臺灣獅單獅混合組、臺灣獅雙獅混合組、臺灣獅瑞獸混合組及客家獅單獅混合組4項特優。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣議員李明哲擔任西螺七崁武術文教基金會董事長，推動雲林武術舞獅不遺餘力，聽聞學生比賽的事情，擔心比賽經費的緣故一直積極關心，最後在校長努力下終於成行，也如願讓學生展現多年辛苦的訓練成果，也讓學校獲得最佳成績。

指導教練吳登興表示，偏鄉學校資源較缺乏，多虧東勢國中主任洪鎮邦願意付出，接送孩子練習、比賽，他們在今年全民運動會時，因為疫情的關係有小朋友確診、發燒，在人員不足的情況下比賽墊底，短短2個月內，小朋友調整心境、努力練習，加上主任不斷鼓勵，參加4項競賽，4項全拿特優，真的非常難得。

東勢國中主任洪鎮邦則說是吳教練的熱忱感動了他，加上校長也很支持孩子對外比賽，他就義不容辭的承擔起來，偏鄉學校要跟都市學校競爭不容易，但民俗體育類的活動其實孩子是很喜歡的，由他帶著孩子參與民俗體育競賽，反而讓孩子比較不會變壞，還能透過全國競賽得獎，證明自己真的比別人厲害，對孩子幫助很大。

雲林縣在111學年度全國各級學校民俗體育競賽菁英賽的台灣獅國小組團體賽中，多所國小獲得特優：下崙國小5組(單獅女子、多獅女子、多獅混合、瑞獸女子、瑞獸混合)、飛沙國小5組(單獅女子、單獅混合、多獅混合、瑞獸女子、瑞獸混合)、安南國小3組(多獅混合、瑞獸女子、瑞獸混合)、龍潭國小1組(瑞獸混合)；國中部分也表現不俗，文生高中高士崇獲得跳繩國中組競速個人特優，東勢國中則獲得國中組團體賽4組特優(單獅混合、雙獅混合、瑞獸混合乙及客家獅單獅混合組)。

▲東勢國中今日以精彩的台灣獅瑞獸混合表演迎賓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）