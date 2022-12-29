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男欲登古坑華山觀景台拍照　走錯路滑落山谷！急傳定位驚險獲救

▲雲林華山一名74歲簡姓男子登山拍照跌落山谷驚險獲救。（圖／民眾提供）

▲雲林華山一名74歲簡姓男子登山拍照跌落山谷，發出地標求救。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林古坑鄉華山山區風景優美，佈滿多條健行步道，是不少登山客指定漫遊山林健身首選。今（29）日上午接獲一名男子報案，自述其行走一處茶園步道想至觀景台拍照，不慎跌落山坡腳部受傷，自行傳出定位座標向消防局求救，雲林縣消防局派出6部各式車輛、空拍機及多名警義消前往搶救。

▲雲林華山一名74歲簡姓男子登山拍照跌落山谷驚險獲救。（圖／民眾提供）

▲救災人員兵分二路進入山區搜索。（圖／民眾提供）

雲林縣消防局上午約09時44分接獲報案，一名簡姓男子（74歲）發出於古坑鄉桂林村經緯度座標9136-WD北緯23.59341東經120.61983求救，簡男表示本想至觀景台拍照，疑似走錯步道，又因地滑潮濕、不慎跌落山坡，抬頭已不見路、往下看不見底，腳部受創疼痛無法移動，請求救援。

▲雲林華山一名74歲簡姓男子登山拍照跌落山谷驚險獲救。（圖／民眾提供）

▲下午15時30分傳出好消息，搜救人員找到簡男並檢視其健康、生理狀況並進行補水、安撫。（圖／民眾提供）

雲林縣消防局立即派遣古坑分隊2部、公園4部各式救災車輛及第一大隊幕僚、空拍機，立即動員前往搶救，10時26分抵達男子車輛停放處，兵分茶園與步道2路入山搜索，疑似因今日天氣不佳雲層較厚，至定位有所偏移找不到，時間分秒流逝、氣溫逐漸下降，警消持續搶時間挺進山區地毯式搜索。

所幸於15時30分傳出好消息，搜救人員找到簡男，經檢視其健康、生理狀況並進行補水、安撫，幸好男子意識清楚，僅腳踝受傷，目前正由警消陪同返回步道，真是不幸中的大幸。

▲雲林華山一名74歲簡姓男子登山拍照跌落山谷驚險獲救。（圖／民眾提供）

▲男子目前正由警消陪同返回步道。（圖／民眾提供）

 ►聽Podcast #我在案發現場

 

 

 

 

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