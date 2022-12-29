驚悚畫面曝！機車左轉休旅車高速追撞　藥劑師「噴飛1層樓高」慘死

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮大同路一處路口昨（28）日中午發生一起死亡車禍，一名施姓女騎士行經568巷口左轉時，後方由曾姓男子所駕駛休旅車，因為閃避不及直接猛撞，施姓女騎士被撞飛一層樓、約5公尺高後重摔落，經救護車送醫搶救不治。警方表示汽車駕駛無酒駕情事，詳細案發原因須待進一步釐清。

根據監視器影像，昨日中午約12時29分許施姓女騎士（40歲）於大同路上欲左轉568巷口，因往來車輛頻繁遂停於路邊等候，當附近車輛通過後於雙黃線中斷區橫越車道，未料後方一輛白色休旅車疾駛而來，施姓女騎士正中撞擊，力道相當猛烈、女騎士重擊前擋風玻璃往上拋飛1層樓高、噴飛150公尺遠才墜落、滑行對向車道，機車外殼瞬間破碎四散僅剩車架，畫面將當驚悚。

▲斗南鎮大同路死亡車禍影像曝光，女騎士遭撞噴飛1層樓高、約150公尺遠，送醫搶救不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲機車支離破碎卡在車頭，遭休旅車持續推行約150公尺遠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

休旅車撞擊後，機車卡在車頭推行約150公尺，施姓女騎士身受重傷倒地不起、休旅車曾姓駕駛（25歲）未受傷，施女經救護車送往台大雲林分院後仍因傷重，搶救不治身亡。警方表示，休旅車駕駛酒測值為0並持有駕照，機車騎士亦有駕照及配戴安全帽。詳細肇事原因仍需進一步調查釐清。

▲斗南鎮大同路死亡車禍影像曝光，女騎士遭撞噴飛1層樓高，相當驚悚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

附近民眾表示，撞擊聲響相當大，聽到聲音出來一看，機車殼破碎如天女散花般，可見汽車速度相當快。另名婦人則說，撞擊後不久她恰好返家，見女騎士身型捲曲倒地一動也不動，而撞人的駕駛相當年輕，在一旁與友人談話，還拉下口罩抽菸、抖腳，看似相當鎮定，令人搖頭。

▲休旅車引擎蓋嚴重凹陷、擋風玻璃碎裂，距離撞擊點目測約150公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

婦人再說，女騎士是一名護理師（應為藥劑師），在虎尾工作，透過監視器查看她遭撞後在空中翻滾多圈才落地，而休旅車根本如沒煞車似的猛撞，相當可惡。警方呼籲，汽車駕駛人行經路口務必減速慢行，並多注意車前、車後狀況，遵守交通規則以確保行車安全。

▲斗南鎮大同路死亡車禍影像曝光，女騎士遭撞噴飛1層樓高、遠拋達150公尺遠重摔墜地、滑行（紅圈），休旅車煞不住持續將機車推行（紅線標示）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）