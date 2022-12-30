人行道騎電動滑板車摔癱　「魚鱗變衣服」紡織大享索國賠結果曝

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

獨家研發從魚鱗提煉出紡織纖維技術的博祥國際公司董事長侯二仁，2019年騎電動滑板車在台灣大學基隆路校門外摔車撞昏，造成頸部以下四肢癱瘓，至今仍需專人24小時照護，侯男認為路面坑洞害他成殘，告台大與台北市政府工務局新建工程處疏於管理維護，應連帶賠償2576萬餘元，台北地院審結。認定侯男違法在人行道騎電動滑板車、車速不慢又沒戴安全帽，應自負8成過失責任，判新工處須賠償467萬餘元，台大無責，全案還可上訴。

本案發生於2019年1月28日下午2點多，侯二仁騎電動滑板車從台大基隆路四段校門口出校，要過馬路到對面台灣科技大學停車場取車，因滑板車前輪壓到路面坑洞，侯男向前摔飛，重撞電桿基座螺帽昏迷，經路人報警送醫，開刀急救近10小時，治療到同年12月28日才出院，但頭部外傷合併頸椎脊髓損傷，造成頸部以下四肢癱瘓，連筆都拿不動，需專人24小時照護。

侯二仁(53歲)出身紡織世家，在紡織大廠磨練多年後自行創業，憑藉大學讀畜牧、研究所取得工業工程碩士等專長，成立博祥公司研發以超分子技術從虱目魚、台灣鯛等魚鱗提煉膠原蛋白紡織纖維，2012年終於突破瓶頸做出成品，織出的布料觸感極佳，吸引國際廠牌競相合作，侯男也因此享譽國際。

但3年前遭逢這場意外後，侯二仁因中樞神經系統機能極度障害，終身不能從事任何工作，已領取身心障礙證明，經鑑定他減損77%勞動能力。侯男認為新工處與台大有責任管理維護事發路段，卻任令路面不平且出現長達86公分、寬45公分與深及2.7公分的坑洞，害他摔傷成殘、無法自理生活，至今難以走出傷痛，要求新工處與台大連帶賠償2576萬餘元。

台大抗辯2000年配合基隆路拓寬、校區拆遷退縮、讓出現場寬約4公尺人行道後，就交給新工處接管養護，包括柏油路面與人行道都由新工處鋪設，台大並非事發路段的管理機關，何況侯男未必是因為路面不平整而摔車。

新工處卻說台大總校區周邊的無遮簷人行道，土地都是台大的，依雙方2018年5月的會勘結論，由於人行道地磚凹陷不平整的破損範圍過大，無法靠新工處零星修補，應由台大善盡維護管理之責。

新工處並指事發路段設有「行人及自行車專用號誌」，侯二仁違法在無遮簷人行道騎電動滑板車，無從期待管理機關在人行道提供足以讓電動滑板車安全行駛的狀態，且侯男應是未注意煞車距離，在高速行駛中因故驟停、受慣性作用向前摔飛，不該將自身冒險行為所遭受的損害轉嫁索賠。

法官依多位證人證述，採信侯二仁確因騎電動滑板車在人行道壓到「凹陷」處摔傷，即使不算坑洞，至少也是路面不平整，代表設置管理有所欠缺，無論台大與新工處如何協調，事發現場人行道依《台北市市區道路管理自治條例》等規定，應屬市區道路而由台北市府管理維護，新工處就是第一線執行機關，本案的「凹陷」也是由新工處在事發後3天補平。

法官認定新工處應負本案國賠責任，侯二仁事發前年薪超過125萬元，計算他因傷而減少勞動能力、醫藥費、看護費、購買輔具與增加生活上之需要的花費，外加280萬元精神慰撫，侯男所受損害達2338萬餘元，但他違法在人行道騎電動滑板車又速度不慢，且沒戴安全帽，應自負8成過失責任，據此判新工處需賠償467萬餘元，台大無責，可上訴。