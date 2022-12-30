超扯運將！毒駕騎人行道秒睡　後座載醉客迷糊喊：何時上車的　

記者陳雕文、蔡怡萍／新北報導

一名計程車運將27日晚間11時許，將車輛「騎上」人行道後就停住不動，直接在車上呼呼大睡，警方見小黃左前輪卡在人行道上前關心，叫醒運將後他睡眼惺忪、吞吞吐吐，警方在駕駛座旁查獲毒品注射針頭，更誇張的是，員警發現小黃後座還載著一名因酒醉睡得香甜的男乘客，而且運將竟然還喊：「不知道什麼時候載到他的！」讓現場的員警相當錯愕、直呼真是太誇張了！

▲小黃運將毒駕昏睡開上分隔島，更扯的是不知後座還載著一名酒醉乘客。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

新北保大員警27日晚間11時50分許，巡邏至板橋區民生路二段與萬板路口，看到一部小黃左前車輪卡在人行道上，未熄火且一動也不動，立即上前關心，在員警靠近駕駛座時，67歲的楊姓駕駛正呼呼大睡，起初還擔心駕駛係因天冷而身體不適，在員警的呼喚後楊男驚醒，神情恍惚緩緩打開車門下車後，眼尖員警於駕駛座車門旁赫見毒品注射針筒。

而員警檢視車輛時，猛然發現駕駛後座竟然還乘載著一名醉到不醒人事的乘客，且身為駕駛的楊男還糊裡糊塗的質疑乘客「什麼時候上車的他都不曉得」，讓所有在場員警都超傻眼。



楊男在毒品檢驗後，呈一級毒品陽性反應，楊頓時啞口無言，該名醉倒的乘客也一頭霧水表示自己只是餐敘後由朋友在路邊攔計程車後上車，自己一上車倒頭就睡，也不知道發生什麼事，就連撞車了也沒感覺，後續員警協助該名乘客攔另一輛清醒的運將送其安全返家，全案訊後將楊男依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。