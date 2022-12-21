被認證「行人地獄」！立委喊人行道違停恢復檢舉　交長表態支持

▲台灣交通被CNN評為「行人地獄」。（圖／營建署提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣交通亂象被外媒認證為「行人地獄」，現行人行道違規停車，可罰300到600元，立委陳椒華今(12/21)在立法院交通委員會質詢時表示，駕駛人若在人行道違規臨時停車，應納入檢舉，對此，交通部長王國材表態支持。內政部警政署則指出在「停車主管機關做好停車格位管理減少爭議」前提下，就支持納入檢舉。

因手機普及，民眾檢舉交通違規案件暴增，甚至出現浮濫和報復檢舉，讓警力不堪負荷，也引發民怨，交通部今年4月底限縮民眾可檢舉項目為46項，其中「紅線、黃線或人行道違規停車」不再受理，但可請員警到場處理。

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立法院交通委員會今審查《道交條例》草案，立委陳椒華質詢時詢問交長王國材，指台灣交通亂象被CNN認證行人地獄，交通部原本目標今年事故人數要降到2814人以下，今年目標會不會跳票？

王國材坦言，今年確實達不到，因各縣市死亡一直增加，特別是兩族群包括高齡者和機車族群死亡都增加，但仍會繼續努力。

陳椒華則表示，根據規定，汽車駕駛人在橋樑、隧道、圓環、人行道、行人穿越道」、快車道等臨時停車，可罰300到600元，其中法規明定人行道不可臨時停車，交通部、營建署和警政署是否支持人行道違停納入檢舉項目。

交通部長王國材第一時間則表態支持。營建署則表示，內政部政策希望停車要管理，如果人行道上的話，原則不劃設機車停車格，營建署也支持人行道違規停車納入檢舉。

警政署表示，針對民眾檢舉占用人行道並不反對，也支持檢舉，但有一個前提條件，就是各縣市停車主管機關應該先停車格位管理做好，若要檢舉就不會引發爭議。