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擺脫「行人地獄」！立院初審通過　人行道臨停違停「恢復可檢舉」　

▲▼行人路權專題－新竹市東山街學府路一帶人行道改善狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲未來人行道若無劃設停車格，違停或臨停將恢復可檢舉。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣交通被CNN認證「行人地獄」，衝擊台灣觀光，立法院交通委員會今初審「道路交通管理處罰條例」修正草案，通過民眾未來可檢舉人行道、行人穿越道等臨時停車和違規停車，臨停可罰300到600元，違停罰600到1200元，另汽車裝載人客或貨物不穩妥也可檢舉，可罰3千到1.8萬元，最快明年上半年實施。

台灣交通亂象被認證為「行人地獄」，除車輛不禮讓行人外，人行道上機車橫行，也讓行人安全備受威脅。根據統計，我國每年交通事故約3千人死亡，死亡率每10萬人口12.67，比鄰國來得高，也造成5千億元社會經濟損失。

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因手機普及，民眾檢舉交通違規案件暴增，甚至出現浮濫和報復檢舉，讓警力不堪負荷，也引發民怨，交通部今年4月底限縮民眾可檢舉項目為46項，其中「紅線、黃線或人行道違規停車」不再受理，但可請員警到場處理。但為提升行人安全，立法院交通委員會今初審「道路交通管理處罰條例」修正草案，通過增加民眾檢舉項目。

▲▼行人路權專題－新竹市東山街學府路一帶人行道改善狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲未來車輛占用或臨停人行道，將開放民眾檢舉。（圖／記者湯興漢攝）

交通部表示，未來汽車駕駛人在橋樑、隧道、圓環、人行道、行人穿越道、快車道等臨時停車，將開放民眾可拍照或舉證檢舉，臨停可開罰300到600元，另若違規停車可罰600到1200元。

交通部表示，營建署已表態，希望人行道盡量不要劃設停車位和停車。若地方政府有劃設停車位，民眾機車可停放，若沒有機車停車格而停放人行道上，將可開罰和檢舉。

根據警政署統計，未來若人行道違規停車或臨時開放民眾檢舉，每年預估將增加50萬到80萬的檢舉量，不過警方應還可以接受。

除違規在人行道上停車可開放檢舉開罰外，今初審修法也通過汽車裝載人客或貨物不穩妥也可檢舉，可罰3千到1.8萬元；另外汽車裝載貨物發生掉落物狀況，也將納入檢舉，若相關草案在立院本會期順利三讀通過，依照後續3到6個月作業時間推估，最快明年上半年可望實施。

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