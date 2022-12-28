雞排妹出庭白哭了！週刊爆她夜會保時捷男　提告求償60萬吞敗

▲雞排妹鄭采勻（原名鄭家純）告《鏡週刊》求償60萬元，先前到台北地院出庭淚灑法庭約5分鐘，合議庭今判她敗訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

《鏡週刊》去年跟拍報導「雞排妹」鄭采勻夜會1名保時捷男在高檔飯店過夜，雞排妹認為內容不實、害她被誤認成小三而遭網友辱罵，告《鏡週刊》求償精神慰撫60萬元，出庭時更一度哽咽約5分鐘，泣訴報導內容「搬弄是非」，台北地院審結，今判雞排妹敗訴，可上訴。

合議庭今上午11點準時宣判，雞排妹飛奔衝進法庭，仍因晚了約1分鐘而撲空，經記者告知她被判敗訴的結果，雞排妹婉拒受訪回應。

本案源於《鏡週刊》去年（2021年）7月18日，報導跟拍雞排妹鄭采勻（原名鄭家純）夜會1名保時捷男，2人在北市1家高檔國際飯店地下停車場手牽手，雞排妹還對保時捷男親暱掐臀，過了1夜，保時捷男送雞排妹到新北市1家醫美診所，深夜再接雞排妹回飯店，報導並指保時捷男的未婚妻受訪，稱雞排妹介入而使婚約告吹。

雞排妹指稱報導內容不實，並PO出保時捷男未婚妻傳給她的道歉聲明，批《鏡週刊》事前沒查證、事後沒還原真相，害她被誤認成小三、飽受網友辱罵「妓女」、「垃圾母豬」等語，她告涉及人身攻擊的網友，有30多人證稱看《鏡週刊》報導才留言罵她，因而提起本案，向發行《鏡週刊》的精鏡傳媒公司求償精神慰撫60萬元。

《鏡週刊》委任律師抗辯雞排妹是公眾人物，感情生活受關注、具有公益性，本案拍照地點都在公共場所，沒侵犯隱私也不構成非法蒐集使用個資，至於網友看完報導的留言評論，應自負言責而非轉嫁《鏡週刊》。

雞排妹怒批《鏡週刊》「躲在了解真相的大旗後面，實行搬弄是非的惡行」，她並淚灑法庭約5分鐘，泣訴《鏡週刊》報導團隊糾葛她10年，以前她沒錢請律師，也沒勇氣提告，本案每次開庭她都親自到場，希望為自己多做一點事，但願結果順利，一切都不是白費。

本案報導還衍生雞排妹侵犯著作財產權的插曲，《鏡週刊》發現，雞排妹將本案刊出的1張跟拍照片格放，上傳IG要粉絲猜猜她包包露出的面膜是什麼品牌，《鏡週刊》提告主張遭盜圖打廣告，要求雞排妹賠償10萬元與公開道歉，一審北院判雞排妹須賠償1萬5000元，上訴二審由智慧財產及商業法院審理中。