炎上live版！王世堅為「這事」怒嗆記者　「斷章取義非常不齒」

記者杜冠霖／台北報導

議員王世堅30日至松江市場陪同立委補選候選人吳怡農掃街拜票，接受聯訪時，有媒體詢問，王世堅曾說補選要投給習近平看，引發熱議。對此，王世堅略微動怒，他激動表示，貴台刻意誤用自己在廟口開講的段子，明明講得那麼清楚，投給吳怡農，就是堅定告訴習近平，台灣人不好惹，「你們不要再斷章取義，還用在節目上揶揄，非常不齒的作法。」

▲台北市議員王世堅。（圖／記者湯興漢攝）



王世堅日前在廟口開講時喊話民眾勇敢站出來，投給吳怡農就是「投給習近平看」，而吳怡農後來接受聯訪時被問到此事，由於現場吵雜，他第一時間沒有聽清楚問題，忍不住笑出來，還開玩笑回應媒體，「我以為你說，投給吳怡農就是投給習近平。」

吳怡農表示，國家安全是現在面臨非常大的難題，國家生存是最大挑戰，他會維持政見主軸，包括維護國家安全、國家競爭力。而聽錯問題的相關段落則被部分媒體人在政論節目上揶揄。

王世堅今陪同吳怡農掃街，有媒體詢問，「王世堅曾說補選要投給習近平看、立委補選投給習近平，掃市場也是來跟民眾爭取選票嗎？」王世堅表示，自己只是配角，貴台刻意誤用前天他在廟口開講的段子，明明有影片、講得那麼清楚，因為要逼我們開戰的就是習近平，投給吳怡農，就是堅定告訴習近平「台灣人不好惹」。

王世堅表示，台灣人愛好和平，但知道追求和平第一步就是做好戰爭準備，吳怡農先前對國防、民防看法完全正確，投給吳怡農當然就是告訴習近平台灣人做的決定，「你們不要再誤解、斷章取義，還用在國民大會揶揄我們，非常不齒的作法。」



