高端涉內線交易遭士檢搜索　王鴻薇批「動作慢」：證據早被銷毀

▲國民黨立委候選人王鴻薇。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

士林地檢署29日偵辦高端與基亞內線交易案，搜索基亞公司與基亞負責人張世忠住所等16處，並約談張世忠等18人。對此，國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇30日表示，金管會曾多達九次將相關資料移送至地檢署，然而檢調卻這麼久才開始動作，痛批「可以煙滅的證據恐怕早就銷毀完了。」

針對高端炒股疑雲，王鴻薇認為，過去早已有許多人質疑高端今年近幾月的股價與交易量情形，每當高端釋放公司前景大好資訊前，其股票就會出現高於平常的交易量，隨後便再度下跌，股價從最高417元跌到近期60元出頭，股民叫苦連天，金管會曾多達九次將相關資料移送至地檢署，但檢調卻這麼久才開始動作，痛批「可以煙滅的證據恐怕早就銷毀完了。」

王鴻薇補充，高端疫苗法人董事長基亞、長聖董事安基生醫及中光電大股東泰威先進等三家公司，於11月天天賣出10張股票，合計各賣出220張。依證交法規定，上市櫃公司大股東與董事等重要內部人士，若要賣股須事前申報轉讓持股，但若一天賣出1萬以下股則可不用申讓，「這些董事長、董事、大股東等公司重要經營階層賣股卻不申讓，當時就遭人質疑是偷偷賣。」

王鴻薇批評，疫情嚴峻時，總統蔡英文持續神隱不露面，但今年5月31日高端股票一跌停就立馬召開記者會，「如今高端涉嫌炒股，當初力挺國產疫苗的蔡總統要不要出來說明？難道又要躲起來嗎？」

士林地檢署日前發佈新聞稿指出，高端公司從2020年2月至2021年7月期間陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易嫌情，經專案小組長期過濾投資人交易資料，並透過資金清查等偵辦作為，抽絲剝繭後發現有內部人涉嫌洩漏消息予親友購買高端公司股票，因偵辦時機已臻成熟，故與母公司基亞公司所涉案件併同偵辦。

士林地檢署表示，基亞生物科技股份有限公司涉嫌《證券交易法》財報不實、非常規交易及內線交易案，偵辦期間又接獲告發基亞的子公司高端疫苗生物制劑股份有限公司也涉有股票內線交易、非常規交易等，因此於29日約談基亞董事長張世忠等18人到案說明，經漏夜複訊，張世忠30萬元交保，張的胞妹基亞董事張姿玲與妹婿黃子亮各50萬元交保、基亞前財務長歐朝全10萬交保，其餘14人請回。

