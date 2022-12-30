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花敬群備詢直接退質詢台　王世堅冷笑：我會丟根粉筆叫他畫圈圈罰站

記者杜冠霖／台北報導

代理內政部長花敬群日前至立院備詢，和立委李貴敏為個資一事槓上，李貴敏頻頻打斷回應並狂罵「你什麼東西」、「民主之恥」，花則一度退出備詢台，並不斷回應「謝謝指教」，引起熱議。對此，議員王世堅30日表示，若花是在北市議會早被轟出去，「我會丟一根粉筆，請他畫一個圈圈在那邊罰站！」

▲▼台北市第三選區立委補選民進黨籍參選人吳怡農12/6發表競選主視覺兩款海報，台北市議員王世堅、邱威傑受邀到場表達力挺吳怡農的立場。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者湯興漢攝）

日前有駭客國外論壇宣稱，要兜售來自台灣戶政網站的20萬筆個資，引發熱議。花敬群28日至立院備詢，李貴敏為個資一事槓上花敬群，李貴敏頻頻打斷回應並跳針問「如何確保個資？」花敬群則指李「問題抽象又不著邊際」便走下質詢台，讓李貴敏狂罵「你什麼東西」、「民主之恥」，花則不斷回應「謝謝指教」，場面火爆。

對此，王世堅陪民進黨立委補選候選人吳怡農掃街，對於媒體追問如何看待該場火爆質詢，王世堅先是冷笑一聲，之後表示，若花敬群是在北市議會早被轟出去，「我會丟一根粉筆，請他畫一個圈圈在那邊罰站！」

回顧該場火爆質詢，李貴敏先問，內政部有無發現資安漏洞？花敬群回應，已經確認過，資料並非直接從戶政系統流出，部分資料看起來跟戶役政欄位雷同，但是組合不同資料庫出來的內容。

李貴敏問，數位部要求各部會盤點關鍵資料上雲端，內政部有收到要求嗎？哪些資料會上雲端？花敬群說，有收到要求，國土空間地理資訊系統、社會統計及人口資訊等，戶政資料一定是在內網，個人資料絕對不會上雲端。

李貴敏追問，如何確保雲端上的資料沒有資安疑慮，又如何確保個資部分沒有資安疑慮？內政部資訊中心主任黃國裕表示，內政部主管的個資都放在內網，針對內網有稽核機制，也有分層權限控管等，李則追問只要有稽核機制就不會被駭？黃則點頭答是。

李貴敏繼續追問，只要權限控管就沒有資安疑慮？講了半天分層負責，哪一個公司不是這樣做？但他們有確保資安嗎？花敬群表示，內政部完全依照資安維護最高規格。李貴敏嗆聲「這就是空話嘛！」花則反嗆，這絕對不是空話，這些背後都是實際的作為，「您問的可能才是空話。」

此時李貴敏突然愣住一秒說「什麼叫做空話？」質詢氣氛也逐漸火爆，花敬群回應，「您的問題沒有標準，我真的不知道怎麼回答你。」李貴敏則提高分貝反嗆，「因為你沒有做嘛！」

花敬群指出，李貴敏這樣的說法，自己完全不能接受。李貴敏則表示，自己的目的是在立法院質詢，「不是卑躬屈膝讓你接受」，她是要讓民眾想知道的事情能從行政官員口中說出來、解決心中的疑惑，花敬群講的解方，民間企業都在做，但依然無法確保資料被駭，「如何確保民眾個資不會外洩？」

花敬群則苦笑一聲後無奈表示，「絕對是用國家最高資安規格在做，這不是在這裡能夠完全清楚說明，如果把具體作為當作形容詞說明，沒有人能夠回答這種抽象又不著邊際的問題，這問題一點也不具體，根本沒有辦法回答，謝謝委員。」花敬群說完便逕自走下備詢台。

李貴敏見狀破口大罵，「你有資格下去嗎？上來！你站到備詢台上！你是什麼東西啊你？現在囂張成這個程度！今天質詢過程還沒有結束！我不在乎你能不能接受，你可以決定要不要辭職，我質詢結束前你沒有資格下去。」

花敬群則走回台上，並回「千萬不要這樣羞辱我們，國家資料庫真的是用最高規格在執行戶政管理，妳不能這樣問問題，我不能接受！」

兩人持續針鋒相對，花敬群表示，不是不回答抽象的問題就是內政部不知道、沒有做，「人都要謙虛互相，用這種方式羞辱官員對妳不會加分的啦！」

李貴敏則痛批花敬群畫大餅，個資的問題解決了嗎？如何確保個資？花敬群則動怒連說4次「又來了」，李貴敏回批你才又來了後，花敬群索性連11次回應「謝謝委員指教」、「感恩」，質詢結束時，氣的李貴敏大罵「民主之恥」，花才又「滑」回備詢台表示，「謝謝委員指教」。

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關鍵字：

花敬群內政部李貴敏王世堅

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