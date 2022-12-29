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南投立委補選號角響起！　藍營林儒彬、游顥、宋懷琳3人爭出線

▲▼國民黨3人拚黨徵召。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲林儒彬透過傳單拉近民眾距離，但被部分民眾批評內文提到的建設多是其父親所推動。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／南投報導

南投縣長許淑華正式就任，其立委缺額將於明年3月4日舉行補選，由於南投是國民黨的優勢選區，目前有前南投縣長林明溱的兒子林儒彬、現任縣議員游顥及南投市長宋懷琳3人表態參選。其中林儒彬辭去南投縣黨部主委，接棒父親態勢明顯，而游顥、宋懷琳則都具豐富政治經驗，3人都想用不同方式在黨內勝出。

林儒彬在此次立委補選中，辭去縣黨部主委表示決心，還透過積極發放傳單來行銷自己。林明溱日前就多次在公開場合中推薦林儒彬，期望兒子接棒，但先前於竹山鎮試圖強推綠能營運中心時，遇到全鎮暴怒喊停，再加上林明溱在縣長選戰期間，遭到對手指控父子兩人都是黑官，以及豪宅、賄選等事件，因此林儒彬要爭取選民認同，恐需要再多花點力氣。

而游顥在兩次選舉中皆當選縣議員，早已組建競選團隊運作，即使低溫特報，仍每天於南投市、名間鄉、中興新村等地家戶拜訪，至今同一區域至少已走過三輪。游顥走入基層並握每一雙手，連媽媽都共同上陣，亦有多名21屆黨代表跨縣市支援勤走。

▲▼國民黨3人拚黨徵召。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲現任縣議員的游顥勤走基層，廣發傳單。（圖／記者游宗樺翻攝）

對此，國民黨內的陳姓年輕黨代表說，游顥曾擔任過洪秀柱辦公室主任且有中央經驗，又長期耕耘地方基層，屬於穩扎穩打型的將材。由於立院現在已是執政黨過半，守住藍營這席格外重要，藍營需要有戰力跟法案問政經歷的人才，相信游顥是最適合人選。而對手唯一能找到的打點只有「現職議員」這件事，他的資歷、能力足以與民進黨縣長落選人蔡培慧抗衡。

▲▼國民黨3人拚黨徵召。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲宋懷琳透過手機訊息拜票。（圖／記者游宗樺翻攝）

至於曾任兩屆南投市長的宋懷琳，透過啟動語音、簡訊拜票，還開始經營臉書。其在南投縣市鄉鎮已累積高知名度，但年近70歲，且參加縣長初選時，發言攻擊現任縣長許淑華，初選後又抨擊黨中央。其選戰模式仍以傳統拜票為主，粉絲專頁經營模式也多以早安圖及活動花絮為主，宋懷琳此次表態參加立委補選，是否能獲得國民黨中央的支持有待關注、評估。

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南投縣立委補選

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