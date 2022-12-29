不爽被說閒話＋不聽話…南投男打死友人　檢傷害致死起訴

▲劉姓男子9月間涉犯命案，檢方偵結，將他依傷害致死罪嫌起訴。（圖／資料照）

記者高堂堯、白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉廬山部落今年9月間發生命案，林姓男子不慎將向田姓友人借來的機車造成損壞，劉姓男子要求林男修復機車未果，加上先前曾聽聞林男曾私下抱怨他，一氣之下，竟涉嫌以徒手痛毆林男、再持竹棍揮打林男1下，造成林男傷重不治。南投地檢署偵結，認劉男涉犯傷害致死罪嫌，依法提起公訴。

起訴指出，劉男與林男是朋友關係，林男借住在劉男位於仁愛鄉鹿谷村住處，劉男自認對林男照顧有加，但曾聽說林男向他人私下對他有所抱怨，心生芥蒂。9月間，劉男建議林男，將向田姓友人借用的機車損壞之部分修復，林男未聽從。

9月12日，劉男在住處的走廊徒手毆打林男頭、臉，再用竹棍揮打林男左耳1下；林男坐上田男駕駛的自小貨車副駕駛座後，劉男又毆打林男左臉約10下，造成林男嘔吐、嘴角流血。劉男停手後，田男將林男開車載往仁愛鄉廬山某工寮，同日下午3時許，林男上廁所走出工寮，卻在工寮下方的產業道路不支倒地。

▲仁愛鄉廬山部落林姓男子疑遭劉姓男子毆打成傷致死。（圖／資料照）

林男經送醫搶救，隔日晚間因腦損傷、頭部外傷不治身亡，法醫解剖鑑定，發現林男有側顴骨瘀傷、左耳部擦瘀傷、上下嘴唇瘀傷及裂傷、枕部頭皮皮下組織出血、左側硬腦膜下腔出血、左側少量蜘蛛網膜下腔出血、腦部水腫、腦幹出血等多處傷害。

檢方調查，本案係因劉男不滿林男工作態度及毀損田男的機車後未修復，但劉、林平時關係良好，事發前無重大宿怨，且劉男雖曾以竹棍打人，但僅1下就停止，未再持其他凶器毆打或傷害林男，難認劉男是基於殺人或重傷害之心，故依傷害致死罪嫌將他起訴。

至於曾開車載運林男的田男，他否認犯行，且無證據證明田男曾傷害過林男，罪嫌不足將他不起訴處分。告訴人仍可聲請再議。