　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不爽被說閒話＋不聽話…南投男打死友人　檢傷害致死起訴

▲▼ 。（圖／資料照）

▲劉姓男子9月間涉犯命案，檢方偵結，將他依傷害致死罪嫌起訴。（圖／資料照）

記者高堂堯、白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉廬山部落今年9月間發生命案，林姓男子不慎將向田姓友人借來的機車造成損壞，劉姓男子要求林男修復機車未果，加上先前曾聽聞林男曾私下抱怨他，一氣之下，竟涉嫌以徒手痛毆林男、再持竹棍揮打林男1下，造成林男傷重不治。南投地檢署偵結，認劉男涉犯傷害致死罪嫌，依法提起公訴。

起訴指出，劉男與林男是朋友關係，林男借住在劉男位於仁愛鄉鹿谷村住處，劉男自認對林男照顧有加，但曾聽說林男向他人私下對他有所抱怨，心生芥蒂。9月間，劉男建議林男，將向田姓友人借用的機車損壞之部分修復，林男未聽從。

9月12日，劉男在住處的走廊徒手毆打林男頭、臉，再用竹棍揮打林男左耳1下；林男坐上田男駕駛的自小貨車副駕駛座後，劉男又毆打林男左臉約10下，造成林男嘔吐、嘴角流血。劉男停手後，田男將林男開車載往仁愛鄉廬山某工寮，同日下午3時許，林男上廁所走出工寮，卻在工寮下方的產業道路不支倒地。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲仁愛鄉廬山部落林姓男子疑遭劉姓男子毆打成傷致死。（圖／資料照）

林男經送醫搶救，隔日晚間因腦損傷、頭部外傷不治身亡，法醫解剖鑑定，發現林男有側顴骨瘀傷、左耳部擦瘀傷、上下嘴唇瘀傷及裂傷、枕部頭皮皮下組織出血、左側硬腦膜下腔出血、左側少量蜘蛛網膜下腔出血、腦部水腫、腦幹出血等多處傷害。

檢方調查，本案係因劉男不滿林男工作態度及毀損田男的機車後未修復，但劉、林平時關係良好，事發前無重大宿怨，且劉男雖曾以竹棍打人，但僅1下就停止，未再持其他凶器毆打或傷害林男，難認劉男是基於殺人或重傷害之心，故依傷害致死罪嫌將他起訴。

至於曾開車載運林男的田男，他否認犯行，且無證據證明田男曾傷害過林男，罪嫌不足將他不起訴處分。告訴人仍可聲請再議。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
男友3天前被射殺！　16歲少女突「陳屍垃圾桶中」
Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！狂吃重拳倒下　2.2萬人朝
小甜甜爆「遭教會阻止驗傷」！　林利霏怒開轟
快訊／蔡英文元旦將發表談話　國安會議聚焦2議題
「信樂團」推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治
當1年兵很哀怨？　他揭「最慘世代」：剛好而已
高雄連爆槍擊案！2個月3起「兩男中彈亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

洩密地主個資給承租人　前花壇鄉長被判3月

不爽被說閒話＋不聽話…南投男打死友人　檢傷害致死起訴

谷筱霜亞錦賽首鍍金率旭光學弟妹創佳績　許淑華表揚南投之光

雲林東勢國中勇奪全國民俗體育競賽4項特優　張麗善貼紅榜祝賀

今年最後一梯次陸軍新兵入營座談會　高虹安親赴勉勵

炎亞綸首度挑戰跨年主持外加壓軸演出　獻給有緣份的台南

1票10萬！台西鄉代會主席選舉爆賄選　新科主席涉案重大遭聲押

日月潭跨年晚會+元旦連假　集集警分局車輛禁行時段及路段曝

西螺福興宮點燈送財神錢母　信眾盼新的一年財源廣進

新生兒救星！呵護小寶貝隔離病毒　花蓮慈院自主研發推車防護罩

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

印尼妻溜台語嗆酒空尪　「用情緒工作怎幹大事？」

洩密地主個資給承租人　前花壇鄉長被判3月

不爽被說閒話＋不聽話…南投男打死友人　檢傷害致死起訴

谷筱霜亞錦賽首鍍金率旭光學弟妹創佳績　許淑華表揚南投之光

雲林東勢國中勇奪全國民俗體育競賽4項特優　張麗善貼紅榜祝賀

今年最後一梯次陸軍新兵入營座談會　高虹安親赴勉勵

炎亞綸首度挑戰跨年主持外加壓軸演出　獻給有緣份的台南

1票10萬！台西鄉代會主席選舉爆賄選　新科主席涉案重大遭聲押

日月潭跨年晚會+元旦連假　集集警分局車輛禁行時段及路段曝

西螺福興宮點燈送財神錢母　信眾盼新的一年財源廣進

新生兒救星！呵護小寶貝隔離病毒　花蓮慈院自主研發推車防護罩

王淨難得露美腿！跑百米追毒販「仆街」摔出鏡頭　自嘲跌倒專家

保險業受防疫險、升息影響　11月虧損近千億

洩密地主個資給承租人　前花壇鄉長被判3月

反映樓上住戶噪音遭丟土塊　鄰居暴走「持長槍瞄準」互控吃官司

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾、巨蟹跨出舒適圈

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！狂吃重拳倒下　2.2萬人線上朝聖

周天瑋／聖誕老人送給了美國一個台灣量級人口

不爽被說閒話＋不聽話…南投男打死友人　檢傷害致死起訴

大專棒聯／黃群9K好投率南華2連勝　蔡仲南：變化球控球很好

快訊／蔡英文元旦將發表談話　31日召開國安會議聚焦民生、產業困境

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

台南市排水工程涵洞男子溺水身亡

汰除15%約聘員　基市澄清公布7年數據

雲門舞集林懷民祖宅「培桂堂」變身星巴克

台中忠孝國小楊子漢練三天率隊闖4強

花蓮清明返鄉專車尚有空位　23日9時現場購票

石門水庫年清淤量　提前達成年度目標量

交通部點名五連任縣市死亡事故多？

西螺福興宮點燈送財神錢母　盼財源廣進

3廟天公爐被埋生雞頭　又是他來還願

女子偷路旁機車內2高階手機女警查獲送辦

永康警鷹眼攔查起獲毒咖啡包

智慧路邊停車格歸仁區擴大啟用

1票10萬！台西鄉代會主席涉賄選遭聲押

玉管處分享冬季登山平安錦囊3金句

更多熱門

相關新聞

新化白骨案！男子撞球桿打死前女友遭聲押

新化白骨案！男子撞球桿打死前女友遭聲押

2022年7月中旬在新化山區發現的白骨案，經新化分局報請檢察官指揮偵辦，扣提2名涉嫌毆死陳姓女子的王姓兇嫌到案，經檢察官訊問後認為2名王姓被告均涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡及湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，向台南地院聲請羈押禁見。

「孩子們繫好安全帶」　恐怖爸開車輾前妻

「孩子們繫好安全帶」　恐怖爸開車輾前妻

黑衣男翻牆偷50副耳環　失主氣炸

黑衣男翻牆偷50副耳環　失主氣炸

逆子討菸被拒弒母　二審判刑

逆子討菸被拒弒母　二審判刑

狠男持利剪刺頸殺女　一審無期徒刑

狠男持利剪刺頸殺女　一審無期徒刑

關鍵字：

殺人傷害致死南投修機車廬山

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面