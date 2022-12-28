只為了2千元！狠男持利剪刺頸奪命無悔意　一審判無期徒刑

▲王合同向王姓女子索討2千元債務不成，竟持剪刀刺殺王女身亡，一審被判無期徒刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

42歲男子王合同，2022年4月11日下午4時50分許，為向30歲王姓女子索討2千元債務未果，竟持剪刀刺殺王女頸部喉嚨數刀，致被害人失血過多倒地不起，警方將王男制伏逮捕，查扣作案剪刀1把，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦並依殺人罪起訴，台南地院28日下午依殺人罪將王男判處無期徒刑，褫奪公權終身。

台南市佳里分局警方於4月11日下午5時許接獲110通報，七股區大寮里發生兇殺案，立即調度警力馳往現場查處，發現被害人30歲王姓女子頸部受傷倒臥血泊中，立即通報消防局出動佳里分隊救護車，將王女送往佳里奇美醫院急救，惟王女因傷勢嚴重，經醫院急救後仍宣告不治。

警方初步調查，王合同飲酒後，於4月11日下午5時許，在案發現場向王女索討新台幣2千元債務未果，竟持預藏之剪刀刺殺被害人頸部喉嚨數刀，致被害人失血過多倒地不起。

佳里分局獲報後立即調派警力迅速抵達現場，將來不及逃離現場之王男制伏逮捕並查扣作案之剪刀1把，警方並封鎖命案現場，完成勘查鑑識蒐證，全案偵訊後依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，案經檢察官依殺人罪嫌起訴。

台南地院審理認為，被告與被害人間並無深仇大恨，僅因其主觀上就借款等事宜累積之不滿，即恣意於道路上持剪刀刺擊致死，其所為平白剝奪被害人之生命，被告犯本案之動機、手持小型紗剪猛力刺擊被害人、被害人頸部之致命之傷勢，可見被告行兇時用力極猛，殺意甚堅，其行為亦嚴重危害社會治安及善良秩序，被告行為對被害人家庭造成無以彌補之損失與劇烈之傷痛，被告犯罪所生之危害至為重大，且無任何足以彌補之可能。

此外，被告未付出任何努力以尋求被害人家屬之寬宥，亦未曾表示歉意，本案倘僅量處被告有期徒刑之刑，尚不足以儆懲，亦有失衡平。被告係一時未能克制自己衝動而頓起殺機，可見被告之衝動控制欠佳，惟與具有嚴重偏差觀念者，因仇視社會、自我偏激，進而對不特定對象即行「無差別殺人」犯罪之情形不同。被告行為手段客觀上亦難以引起他人仿效， 尚難認被告所為屬公政公約所謂「情節最重大之罪」而必須處以死刑以永久與社會隔離。

法官認為參照精神鑑定報告顯示被告與家人生活及互動狀況、整體生活功能與人際關係皆呈現適應困難，且被告具有其他特定精神病症及反社會人格，可知被告之家庭支援系統欠缺，須長期藉由矯正機構之處遇以加強其行為控制，並參酌檢察官就本案請求從重量刑，未具體求處死刑等情，判被告無期徒刑，並宣告褫奪公權終身。