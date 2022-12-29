便祕不適又討菸被拒　逆子6刀刺殺母親二審再判刑

▲男子討菸被拒，殺害母親，二審再判刑。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者吳銘峯／台北報導

罹患思覺失調症的新北市張姓男子，與母親、姊姊同住。他去年12月間，因為便祕身體不適，再加上向母親討菸抽不成，竟怒拔水果刀刺向母親胸腹部、大腿共6刀，母親當場遭殺害，姊姊也被砍傷。一審將張男判刑8年與4月（得易科罰金），案經上訴，高等法院29日二審駁回上訴。本案仍可再上訴。

張姓男子（43歲）離婚後返回中和老家，與母親、姊姊同住。案發於去年12月17日，上午8點多，張男因多日便秘、身體不適，向母親索討香菸，結果遭到拒絕。沒想到張男突然暴怒，衝進廚房拿出水果刀，在廚房門口，與母親近距離、面對面，持水果刀朝母親胸腹部、大腿猛力刺入共6刀，母親身中多刀，當場大量出血。

同住的姊姊聽到爭吵聲，趕緊從房間中衝出，張男也持刀向她揮舞，砍傷她雙手；姊姊聽聞張男要抽菸，返回房間內取出香菸，安撫張男情緒後報警。警消人員獲報後趕到現場，但最後張男母親仍因肺、肝臟、胰臟、右大腿多處銳器傷出血而死亡。令人髮指的是，張男全程在一旁抽菸，冷眼看著警消人員搶救被他殺害的母親；警方將他帶回訊問，他供稱：「我拿水果刀是想要傷害媽媽，不挑菜刀因為會被砍，我有被砍過，我當時是想要插母親的肚子」。張男遭羈押後，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院將張男送精神鑑定，發現張男自33歲入獄以前精神並未異常，但入獄後疑似已開始出現精神病症狀，直到案發時已長期有妄想、幻聽及妄想症狀，且其部分妄想內容脫離現實。一審法院因此認定張男行兇時受精神疾病影響，減輕其刑，殺人部分將他判處有期徒刑8年；傷害姊姊的部分，判刑4月、得易科罰金12萬元，並於刑後應入相當處所監護4年。

全案再上訴，高等法院二審於29日宣判，高院還是認定他有罪，也受到精神疾病影響，經審酌各種量刑因子後，高院認為一審判刑妥適，最後駁回檢辯雙方上訴，維持8年、4月的刑度。