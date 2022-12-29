黑衣男翻牆入宅行竊...偷50副耳環　失主氣炸：到底有幾個女朋友

記者高堂堯／南投報導

年關將屆，南投市、中寮鄉近期竊案頻傳：一名男子上周偷偷前往中寮鄉某戶民宅，翻牆進入屋內行竊，受害人盧姓女子指出，該男不僅偷走家中貴重物品，還一口氣偷走她50副耳環，讓她大感不解：「到底要幹嘛？送小女朋友？」警方獲報後，目前已積極偵辦查緝中。

▲中寮鄉民宅遭陌生男子攀牆闖入行竊。（圖／翻攝「南投人聊天室」臉書社團，下同）

盧姓女子於22日在「南投人聊天室」臉書社團PO出監視器畫面，顯示一名戴著口罩、手套，身著黑衣黑褲的年輕男子，爬上該戶民宅2樓、翻牆進入後門陽台，再隔門向屋裡仔細打探、似乎確認沒有人在家後，即進入屋裡，再出現於畫面中時，身上背的墨綠色側背包已裝滿財物、手上還拎著另外2只女用包包，翻牆離去。

盧女表示，當天發現家中失竊後，第一時間就已經報警，也PO出蒐證畫面想讓網友認識一下這位「蜘蛛人」、提醒民眾注意宵小或提供線索，諷刺道：「有廣告要拍可以找他。」盧女也說，她能理解竊賊偷走貴重物品的目的，但是竟還偷走女性使用的保養品、耳環至少50副，讓她懷疑「到底交了幾個女朋友！？」盧女無奈呼籲，所有東西都能奉送，但是請竊賊歸還蘋果手錶，只要放在她家門口就一切概不追究。

無獨有偶，南投市曾姓男子也在27日PO出監視器畫面，指2名竊賊潛入家中偷走總價50多萬元的現金和金飾，氣得直呼「抓到此人私訊我，懸賞10萬新台幣」。

草屯警分局中寮分駐所員警也上網回應盧女，本件案件已進入偵查程序，年關將近，也請民眾多加留意，如有發現可疑，請立即與警察機關聯繫。