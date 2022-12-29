　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑衣男翻牆入宅行竊...偷50副耳環　失主氣炸：到底有幾個女朋友

記者高堂堯／南投報導

年關將屆，南投市、中寮鄉近期竊案頻傳：一名男子上周偷偷前往中寮鄉某戶民宅，翻牆進入屋內行竊，受害人盧姓女子指出，該男不僅偷走家中貴重物品，還一口氣偷走她50副耳環，讓她大感不解：「到底要幹嘛？送小女朋友？」警方獲報後，目前已積極偵辦查緝中。

▲中寮鄉民宅遭陌生男子攀牆闖入行竊。（圖／翻攝「南投人聊天室」臉書社團，下同）

▲中寮鄉民宅遭陌生男子攀牆闖入行竊。（圖／翻攝「南投人聊天室」臉書社團，下同）

盧姓女子於22日在「南投人聊天室」臉書社團PO出監視器畫面，顯示一名戴著口罩、手套，身著黑衣黑褲的年輕男子，爬上該戶民宅2樓、翻牆進入後門陽台，再隔門向屋裡仔細打探、似乎確認沒有人在家後，即進入屋裡，再出現於畫面中時，身上背的墨綠色側背包已裝滿財物、手上還拎著另外2只女用包包，翻牆離去。

▲中寮鄉民宅遭陌生男子攀牆闖入行竊。（圖／翻攝「南投人聊天室」臉書社團）

盧女表示，當天發現家中失竊後，第一時間就已經報警，也PO出蒐證畫面想讓網友認識一下這位「蜘蛛人」、提醒民眾注意宵小或提供線索，諷刺道：「有廣告要拍可以找他。」盧女也說，她能理解竊賊偷走貴重物品的目的，但是竟還偷走女性使用的保養品、耳環至少50副，讓她懷疑「到底交了幾個女朋友！？」盧女無奈呼籲，所有東西都能奉送，但是請竊賊歸還蘋果手錶，只要放在她家門口就一切概不追究。

▲中寮鄉民宅遭陌生男子攀牆闖入行竊。（圖／翻攝「南投人聊天室」臉書社團）

無獨有偶，南投市曾姓男子也在27日PO出監視器畫面，指2名竊賊潛入家中偷走總價50多萬元的現金和金飾，氣得直呼「抓到此人私訊我，懸賞10萬新台幣」。

草屯警分局中寮分駐所員警也上網回應盧女，本件案件已進入偵查程序，年關將近，也請民眾多加留意，如有發現可疑，請立即與警察機關聯繫。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
最美圖書館「100萬找阿滴業配」　影片流量曝！他虧：該降價了
1年義務役訓練內容完整曝！　4分鐘影片一次看懂
《ETtoday》實測！公車輾死母子現場「人車通行重疊28秒
閨蜜爆小甜甜遭老公家暴！　宋逸民夫妻：才打妳1次
快訊／林書豪宣布離隊！　告別CBA
快訊／警追擄人案連開11槍！　民眾嚇壞快閃
快訊／過年前「還稅於民」？　財政部給答案了
23歲女偶像宣布未婚懷孕！　孩子的爸是粉絲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

總統大選當天打遊戲閒聊　他喊「投韓國瑜 」！拒罰50萬提告吞敗

代步車橫越遭撞飛老翁不治　新竹「魔王路口」4天前才加裝分隔島

離醫院僅4百米　母子遭公車輾過「全身瘀青臟器大出血」仍救不回

《ETtoday》實測！公車輾死母子現場「人車通行重疊28秒」　居民譙

快訊／警追擄人案連開11槍！民眾嚇壞快閃　嫌犯駕車逃逸

快訊／國民黨中常委蕭景田涉買票！神隱未到案　士檢發布通緝

元旦連假花東開心遊！蘇花路廊駕駛必知　警佈18崗哨疏解車流

彰化離奇車禍！女駕駛「被小蟲嚇到」衝圍牆　夫彈撞車頂不治

學霸女母子遭公車輾死...警列10大肇事路口　今起加強取締違規

撿屍醉女到公廁性侵！拿她錢包還盜刷卡　惡男下場曝

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

駕駛硬切車道稱「有打方向燈」　騎士怒關後照鏡：不看幫你收

總統大選當天打遊戲閒聊　他喊「投韓國瑜 」！拒罰50萬提告吞敗

代步車橫越遭撞飛老翁不治　新竹「魔王路口」4天前才加裝分隔島

離醫院僅4百米　母子遭公車輾過「全身瘀青臟器大出血」仍救不回

《ETtoday》實測！公車輾死母子現場「人車通行重疊28秒」　居民譙

快訊／警追擄人案連開11槍！民眾嚇壞快閃　嫌犯駕車逃逸

快訊／國民黨中常委蕭景田涉買票！神隱未到案　士檢發布通緝

元旦連假花東開心遊！蘇花路廊駕駛必知　警佈18崗哨疏解車流

彰化離奇車禍！女駕駛「被小蟲嚇到」衝圍牆　夫彈撞車頂不治

學霸女母子遭公車輾死...警列10大肇事路口　今起加強取締違規

撿屍醉女到公廁性侵！拿她錢包還盜刷卡　惡男下場曝

總統大選當天打遊戲閒聊　他喊「投韓國瑜 」！拒罰50萬提告吞敗

快訊／林書豪告別CBA　台灣經紀公司證實下一步動向

白雲切胃「4個月瘦40公斤」！全因醫生警告1句話：人生跑馬燈出來了

台股力守萬四！指數跌88點收14085　台積電跌5元收446

代步車橫越遭撞飛老翁不治　新竹「魔王路口」4天前才加裝分隔島

快訊／林書豪離開CBA！陳建州表態了　網敲碗想看豪哥對野獸

2022「蹲點創新設計行動」成果發表　創新設計三年有成　翻轉在地商機

諸羅山盃／「海德PK王」3場延長賽悲情無勝　季軍戰再見安建功

王子、郭雪芙「爆激烈衝突」場面曝光！　大吼：妳不能體諒嗎？

推動技職教育　侯友宜：未來4年翻倍投入8億

社會熱門新聞

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

即／女倒加油站吐血慘死！家屬錯愕北上認屍

快訊／國民黨中常委蕭景田涉買票！士檢發布通緝

妻偷吃籃球助理教練　夫心碎提告求償

女駕駛「被小蟲嚇到」衝圍牆　夫彈撞車頂不治

台中男18樓墜落　摔中庭多處肢體變形

輔大副教授涉約會性侵　解聘興訴敗訴

騎士禮讓救護車卻遭開罰900！警回應

台中母子遭公車輾斃！來台30年醫嘆氣

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

快訊／苗栗台13線火燒車！駕駛急救中

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

被喪家按喇叭超不爽　葬儀社撂人追殺2人傷

即／警追擄人案連開11槍！嫌犯駕車逃逸

更多熱門

相關新聞

淡水路上突現大輪胎　賓士男輾過險出事

淡水路上突現大輪胎　賓士男輾過險出事

新北淡水區本月26日一名楊姓男子開賓士行經淡金路時，驚見前方有顆輪胎掉在路中，楊男雖立即剎車仍來不及直接輾過，所幸未釀成嚴重事故。經調閱監視器，發現這顆輪胎疑似是小巴士上的備胎，行進意外脫落，全案將依道路交通管理處罰條例告發，小巴駕駛未來恐還得面臨賓士的維修費。

快訊／繩索凸槌！北市洗窗工人高掛半空

快訊／繩索凸槌！北市洗窗工人高掛半空

衝鋒槍放賓士副駕遊街！毒男被逮慘了

衝鋒槍放賓士副駕遊街！毒男被逮慘了

持刀電梯搶劫夜歸女　枋寮警佯裝顧客超商秒逮人　

持刀電梯搶劫夜歸女　枋寮警佯裝顧客超商秒逮人　

紅燈右轉慘了！他被揪出無照酒駕

紅燈右轉慘了！他被揪出無照酒駕

關鍵字：

竊盜翻牆蜘蛛人影音偷竊耳環南投

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面