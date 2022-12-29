新化白骨案！氣她移情別戀...男撞球桿打死前女友　涉嫌重大聲押

▲台南市警新化分局破獲新化山區白骨案，緝獲涉案2名王姓犯嫌，依殺人等罪送辦，檢察官訊後向台南地院聲請羈押禁見王嫌2人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年7月中旬在新化山區發現的白骨案，經新化分局報請檢察官指揮偵辦，扣提2名涉嫌毆死陳姓女子的王姓兇嫌到案，經檢察官訊問後認為2名王姓被告均涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡及湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，向台南地院聲請羈押禁見。

2022年7月間，有民眾在新化山區採雷公菇時，意外發現一具白骨人屍，新化分局報請檢察官相驗，經法醫研究所DNA比對，確認死者係家住台中市太平區失蹤的22歲陳姓女子。

警方深入追查在高雄、台南分別拘提緝獲23歲及26歲的王姓男子2人到案，查出全案是因為23歲王男不滿前女友陳女移情別戀，竟同26歲王姓友人，分別以徒手及撞球桿將陳女痛毆倒地，2人逞兇後逕行離去，棄陳女於不顧，也未叫救護，任由陳女傷重死亡，數日後2嫌重回命案現場確認陳已死亡，將陳女棄屍山區，最後變成一堆白骨才被民眾發現，警方依殺人罪嫌2人移送台南地檢署偵辦。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，針對在新化區發現的一名女性白骨命案 經檢察官訊問後認為2名王姓被告均涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡及湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。