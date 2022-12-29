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西螺福興宮點燈送財神錢母　信眾盼新的一年財源廣進

記者李政遠／雲林報導

西螺福興宮為全國知名媽祖廟，主祀天上聖母太平媽祖，配祀文、武財神、魁星、文昌帝君、三官大帝、觀音佛祖、六十甲子太歲星君等列為眾神，每年吸引百萬香客前往祈福，年節期間也是信眾走春、點燈必訪廟宇，今年廟方推出文創品限量財神錢母與文昌筆，受到許多信眾喜愛爭相點燈索取。

▲西螺福興宮今年推出財神錢母，受到信眾喜愛，紛紛前往點燈索取。（圖／記者李政遠攝）

▲西螺福興宮今年推出財神錢母，造型精美可以旋轉，有財源滾滾之意，受到信眾喜愛，紛紛前往點燈索取。（圖／記者李政遠攝）

再過23天就是農曆過年，民眾會在農曆春節期間，到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈，西螺福興宮初步統計已有上萬民眾完成安太歲及點燈登記。

▲西螺福興宮今年推出財神錢母，受到信眾喜愛，紛紛前往點燈索取。（圖／記者李政遠攝）

▲西螺福興宮每年吸引百萬香客前往祈福，年節期間也是信眾走春、點燈必訪廟宇。（圖／記者李政遠攝）

西螺福興宮今年點文武財神燈、文昌燈特別加碼贈送「限量文昌筆組」與「文武財神加持錢母」，推出後，廣受莘莘學子與文教事業以及業務人員、公司行號民眾登記點燈祈福。

廟方表示，「文昌筆組」恭請太平媽與文昌帝君加持，庇佑點燈學子文思泉湧、名標金榜，公務人員及出社會工作者祿馬貴人扶助、前途光明；「文武財神加持錢母」浮雕主司文武財運及財庫的天官武財神趙公明與文財神比干，誠祈人神相助，天官賜福、大發利市。歡迎全國各地信眾一同喜點福燈、兔年吉祥。

▲西螺福興宮今年推出財神錢母，受到信眾喜愛，紛紛前往點燈索取。（圖／記者李政遠攝）

▲西螺福興宮今年推出財神錢母，招財又喜氣，吸引信眾紛紛前往點燈索取。（圖／記者李政遠攝）

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