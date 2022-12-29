代步車橫越遭撞飛老翁不治　新竹「魔王路口」4天前才加裝分隔島

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一名90多歲翁日前騎乘電動代步車穿越馬路逆向遭到汽車撞擊，送醫不治，目前全案交由檢警偵辦。該路段中間原本有個無號誌燈的缺口，過去經常有車輛逆向穿越、迴轉，經常發生車禍，車禍前幾日新竹市府才要求封上缺口，沒想到還是發生憾事。

▲新竹市經國路與竹香北路日前發生一起死亡車禍。（圖／讀者提供）

駕駛向警方表示，老翁出現的位置剛好是樹蔭處，發現逆向老翁已閃避不及，直覺鬆開油門減速，等到反應過來的時後已經撞上。

據悉，這起車禍的發生地點位於新竹市經國路與竹香北路交叉處，路段後方20公尺處原本有個無號誌燈的缺口，由於該路段過去就經常發生逆向穿越車禍，新竹市府才在23日要求廠商封起分隔島，派出警力重點維護，規勸用路人或開單重罰。

▲代步車被撞得面目全非，老翁送醫後也宣告不治。（圖／讀者提供）

▲▼老翁從竹香北路出來左轉，在經國路逆向時被來車撞上。（圖／翻攝網路）

▲▼新竹市府23日才要求廠商將分隔島缺口補上，同時請警方重點關注路段。（圖／記者陳凱力攝）

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