元旦連假因應返鄉車潮　虎尾警分局公布交通疏導管制措施　

▲預估元旦連假交流道及高鐵周邊返鄉人潮影響交通，虎尾警分局公布元旦連續假期交通疏導管制措施。（下同）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣外流人口多，預估交流道及高鐵周邊返鄉人潮影響交通，虎尾警分局公布元旦連續假期交通疏導管制措施圖，2022年12月31日至2023年1月2日止為期3天將針對返鄉、出遊重點時段及路段規劃交通疏導勤務，並呼籲用路人請勿疲勞駕車、酒後不開車，並牢記「行駛道路前多一分檢查，就能少一分危險」安全觀念。

一、虎尾鎮市區林森路雲林布袋戲館、故事館及合同廳舍連假期間，旅遊人車較多，請用路人多利用虎尾鎮文科路外環道及工專路、北平路等其他道路繞行。

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二、高鐵雲林站於本次連假期間將於111年12月30日（星期五，假期前一天）16-22時及111年12月31日至112年1月2日每日8-22時實施改道措施，請接送旅客民眾屆時配合管制引導並預控時間，另請多多善加利用該站合作之停車場（入口於大隆路與永興路口，高鐵站1號出口方向），除享有30分鐘免費之優惠外，亦減少旅客徒步距離（旅客出閘門後徒步向右往1號出口即可到達停車場），亦能避免於站內道路因車多壅塞浪費寶貴的時間。

三、國道高速公路局於假期間112年1月1、2日每日12時至21時止實施國道一號虎尾交流道北上入口匝道封閉，請用路人循以下替代道路行駛：

（一）縣道145乙→台1線→國道一號西螺交流道。

（二）縣道145乙→縣道145→縣道154→台1線→國道一號西螺交流道。

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