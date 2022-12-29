直擊！2023摩天輪跨年煙火秀架設　「師傅小心填彈」已完成80%

記者李政遠／雲林報導

2022年進入倒數，雲林劍湖山世界主題樂園為迎接2023新的一年到來，以摩天輪主體施放1萬6888發煙火外，更搭配400架無人機，共同演出「2023旺兔耀飛！摩天輪跨年煙火秀」，煙火廠商進行煙火架設施工，地面發射區域已經完成；劍湖山世界經理張華紋表示，跨年煙火秀總施工進度已超過8成。

▲雲林劍湖山世界遊樂園2023跨年煙火架設進度約8成。（圖／記者李政遠攝）

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「2023旺兔耀飛！摩天輪跨年煙火秀」將為現場遊客帶來視覺上的震撼與驚喜，31日跨年夜，劍湖山世界以400台無人機，呈現高45米的「戽斗星球兔兔」，與崔燦絢麗的高空、特效煙火，帶來13分14秒的高科技精彩共演迎接新年。

▲摩天輪的部分由煙火架設師傅謹慎施工中。（圖／記者李政遠攝）

今（29）日劍湖山摩天輪廣場附近區域，由煙火廠商進行煙火架設施工，地面發射區域已經完成架設，煙火架設工程人員，在摩天輪遊覽廂架設煙火，小心翼翼進行煙火填彈作業，預計明日完成全部高、中空及特效煙火架設，進行總體測試。

▲地面發射煙火區域幾乎已經完成。（圖／記者李政遠攝）

劍湖山世界經理張華紋表示，劍湖山世界跨年煙火正積極準備當中，摩天輪的部分由煙火架設師傅謹慎施工中，目前煙火的安裝進度到達8成，距離12月31日跨年僅剩2天，請大家準備好跨年的心情，來到劍湖山世界一同體驗被煙火與歡樂包圍，2023跨年票價白天入園699元、午後1點入園是450元、晚上9點之後票價299元。

張華紋說，也要提醒遊客，劍湖山世界遊樂園位於古坑山區，早晚溫差大，欲前來遊玩、跨年的民眾務必備妥保暖衣物。

▲▼架設煙火師傅小心翼翼進行填彈作業，大部分地面發射區域幾乎已經完成。（圖／記者李政遠攝）