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社會 社會焦點 保障人權

葬儀社黑車擋停車場出口　運將按喇叭竟遭追砍！叔姪濺血送醫

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋殯儀館一部小黃載著家人要離開停車場，在出口處一部葬儀社黑頭車下車繳費擋住去路，小黃司機按了一聲喇叭，竟遭黑車駕駛不滿，找來3友人持刀、棍棒圍毆砍殺小黃車內5人，造成叔姪2人受到刀傷，幸好送醫後無大礙，警方獲報循線逮捕施暴4人，依殺人未遂、妨害秩序及傷害罪移送偵辦。

▲▼警方到場詹姓小黃司機及姪子都受到刀傷，警方循線逮捕4犯嫌起獲2支球棒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方到場詹姓小黃司機及姪子都受到刀傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，28日51歲詹姓男子開著計程車，載著4名親友到板橋區殯儀館辦理親人喪葬事宜，到了晚間11時許，5人搭著小黃要離開停車場，在出口處一部葬儀社的黑色小客車擋在車道，25歲施姓男子下車繳費，詹男按了一聲喇叭提醒，卻引起施男不滿，雙方起口角。

▼警方循線逮捕4犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方到場詹姓小黃司機及姪子都受到刀傷，警方循線逮捕4犯嫌起獲2支球棒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

過程中，施男打電話找人助陣，31歲朱男、28歲陳男、41歲許男到場後，隨即持球棒、刀械攻擊詹男等5人，造成詹男及31歲詹姓姪子分別左手及右手受到刀傷，經送往衛生福利部臺北醫院，幸好無生命危險。

警方獲報，在29日凌晨2時許，以車追人，陸續逮捕施男等4人到案，起獲打人的球棒2支，但刀械推說已丟棄，警訊後依殺人未遂、妨害秩序及傷害等罪，移送新北地檢署偵辦。

▼警方起獲2支球棒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方到場詹姓小黃司機及姪子都受到刀傷，警方循線逮捕4犯嫌起獲2支球棒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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