小車遭救護車撞翻墜河！司機慘被「放生」無人救溺亡　冷血影片曝

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記者鄭思楠／綜合報導

一篇內容為「武漢救護車闖紅燈撞人後不救人，致我父親溺亡」的文章近日在大陸社交軟體引發廣泛關注。12月28日，死者的沈姓兒子表示，收到了東西湖區急救中心對肇事救護車醫護人員及司機的處理結果，其中醫護人員停職半年，肇事司機被刑事拘留。

▲武漢救護車闖紅燈致被撞司機溺亡。（圖／翻攝自大象新聞）

據《大象新聞》報導，沈男表示，事故發生在12月16日下午13時11分，事發時父親獨自駕駛一輛白色越野車在武漢市東西湖區興工六路上正常行駛，被一輛闖紅燈的救護車撞翻進道路旁的水溝中，救護車車身印有「東西湖區急救中心」字樣。

「根據監視器畫面看到，事發後救護車上4個人沒有人去查看我父親車輛的情況」，沈男表示，事發半小時後，父親的車輛才被前來救援的消防隊員拉出，而父親也沒有了呼吸。

沈男說，12月27日他拿到了父親的屍檢鑑定，結果顯示被鑑定人符合生前溺水死。沈男表示，救護車上幾人在肇事後的反應令他和家人感到氣憤，「我父親落水的地方水不深，我和哥哥測量發現最深的地方就是1.1公尺，如果救護人員能及時救援，父親或許不會溺死。」

▲事發水溝並不深。（圖／翻攝自大象新聞）

沈男表示，12月27日時他收到交警大隊的通知，稱肇事司機已經被刑拘。12月28日，東西湖區衛健委的工作人員打電話告訴他，對肇事救護車上的醫護人員處以停職半年的處罰，肇事司機是外包公司聘請的，已被刑拘。

沈男說，事故發生後他從交警隊得知，肇事的救護車屬於東西湖人民醫院，但是院方卻告訴他救護車屬於急救中心負責，與醫院不是同一主體，「目前協和東西湖人民醫院作為肇事救護車的所有人，沒有給出任何的表態。」

據《新黃河》報導，武漢市120急救中心相關負責人表示，他們不會逃避責任，下一步如何處理需要等待交警出具責任認定書後決定。

沈男說，交警稱交通責任認定書將在12月31日出具，「下一步我們也會跟著程序走，等待追究相關肇事者的責任。」