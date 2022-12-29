武漢女子3年前感染原始病毒第一批康復　不敵變種病毒「又陽了」

▲武漢女子張莉是新冠原始病毒首批康復者。（圖／翻攝海報新聞）

記者魏有德／綜合報導

44歲的武漢女子張莉在2020年1月21日首次出現新冠肺炎染疫症狀，隨後住進方艙醫院醫院診治，直至2次核酸檢測陰性及CT顯示肺部斑塊有減少，終於可以出艙返家，成為首批新冠康復者。經過疫情反覆的3年，張莉最終沒能躲過Omicron的最新變種病毒，在今（2022）年12月再度經歷一次染疫又康復的過程。

▲經過三年，張莉在這波變種病毒疫情中再度染疫。（圖／翻攝海報新聞）

《海報新聞》報導，作為第一批新冠康復者，張莉在此後近3年裡經歷了德爾塔（Delta）、奧密克戎（Omicron）等新冠變異毒株，但並未感染。張莉想著，「2020年的新冠病毒可以說是Omicron的『爺爺』了，連新冠爺爺都熬過去，還會栽在『孫子』上嗎？」

沒想到，張莉還是不敵這波Omicron最新變種病毒引起的疫情，家中5人除老公外全部染疫。張莉在發燒3天後測出陽性，「出現的症狀主要是發燒、鼻塞、咳嗽、嗓子疼，還一度失去味覺、嗅覺，連酒精、香水都聞不出，這些症狀在2020年感染新冠肺炎時都沒有，當時只有發燒這一個明顯症狀，連續發燒了9天。」

張莉表示，她和父母、兒子病程都在7天左右，發燒持續約3天。根據張莉統計，在她約30人的親戚中，只有丈夫和舅舅至今未感染新冠，「丈夫回到父母家後，家中其他人也陸續感染新冠，她的丈夫多次抗原檢測卻均為陰性，並不是所有人都和張莉丈夫一樣幸運，張莉的遠房表姐就在此次感染潮中失去了母親和女婿。」

