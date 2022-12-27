沒剎車直撞救護車！彰化剛滿18歲騎士重傷　驚悚影片曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田中消防分隊27日上午護送一名急病的81歲老翁到員基緊急救護，中途行進到員林市員集路二段和台76線交叉口，閃燈、鳴笛並減速要通過路口，遭到一名年滿18歲陳姓高中生騎機車衝撞，救護車上4人皆無生命危險，但騎士陳男傷重意識模糊，先送員基再轉送台中中國附醫搶救，車禍原因由警方釐清中。

▲彰化18歲高中生騎士撞救護車。（圖／民眾提供）

這起車禍事故發生在清晨大約6點多，田中消防分隊出勤2人執行田中鎮沙崙路急病救護，要將1名81歲老翁送員基醫院、家屬1名隨行，救護車行經至員林市員集路二段和台76線下方道路交叉路口時，與陳男發生交通事故，造成救護車左側車體凹陷毀損、機車騎士頭部及肢體受傷，意識不清。

據悉，陳男是埔心人，才剛滿18歲，就讀南投的高中，上午7時38分因為要趕著去搭校車，途中撞到救護車，騎士陳男由員林消防分隊救護車送往員林基督教醫院救治，再轉送台中附醫，目前右大腿骨折、肺部挫傷，顏面骨折，目前生命徵象穩定，醫院將全力救治。

原田中消防分隊載送的病患者所幸並未受到二次傷害，隨後由員林西區消防分隊救護車載送至員林基督教醫院，所幸全車4人未受到波及，田中消防分隊長陳一王表示，救護車沿路都有開啟蜂鳴器鳴笛及閃燈警報器，行經員林市員集路二段路口和台76線下方道路交叉路口時，路口燈號為紅燈，減速到10K慢行通過鳴笛警示通過，卻仍發生事故，提醒駕駛人若遇路口有救護車應禮讓通行。

員林警分局交通分隊長洪文烽說，疑似陳姓機車騎士反應不及，在路口與救護車發生碰撞，送往員林基督教醫院救治，為避免事故發生，呼籲用路駕駛人在路口務必要禮讓救護車，途中若聽到或看到救護車警報器及警示燈，應減速慢行，並預先做好禮讓救護車通行。