17車集體「闖紅燈」被罰！暖心內幕曝光　在地人愣：含淚吞紅單？

▲17輛車闖紅燈。（圖／翻攝自Facebook／我是中和人）

記者朱祖儀／綜合報導

救護車值勤時擁有「優先路權」，但汽機車禮讓時不小心違反交通規則該怎麼辦？一名網友表示，日前新北市中和一處路口有將近17台車同時闖紅燈，原以為是當地人不守法，但過了2分鐘才發現，原來眾人是為了禮讓救護車，但還是收到了罰單，他不禁氣得大罵。文章曝光後掀起熱議。

原PO在臉書「我是中和人」發文表示，「中正路板南路口科技執法大收穫」，發現一張違規照片中總共有17台車輛違規，收益將近2萬元，讓他忍不住酸說，「政府感謝您，坐在電腦前面動動滑鼠就輕鬆達標」，但真的是因為台灣人不守法，就連一個紅燈都忍不了嗎？

原PO透露，其實該畫面再過2分鐘，就有救護車通過，大家是為了禮讓救護車才不得已闖紅燈，但「大人時間寶貴，沒時間當包青天，有問題去監理處申訴」。他也說申訴必須要舉證，不但要記得救護車的車牌，最好還要有行車紀錄器加上正確時間，不禁感嘆「小民只是騎一台破舊機車耶！還得裝自救配備喔？」

▲原PO透露，當時其實是為了要禮讓救護車。（示意圖／記者林悅翻攝）

文章曝光後網友紛紛表示，「禮讓救護車還要自己申訴真的有點不合理」、「這路口真的希望有議員能出來幫忙和警局溝通，雙和醫院就在附近，常都要讓救護車而違規，收到罰單還要自行去申訴，造成不便」、「非常不合理，溫暖的美德被冷冰冰的科技給糟蹋了」、「我的機車沒裝行車記錄器，甚至自己都忘記因為禮讓救護車而違規，那不就含淚吞罰單？」「年底到了，機器人也很缺業績」、「因讓行救護車而越線被開罰，這個虧吃得很悶」。

對此，新北市議員金瑞龍留言表示，「我會向警察局反映，對於禮讓救護車的民眾，應該要協助民眾銷單，民眾申訴時也要從寬認定」。事實上，不少地方開始使用科技執法後，也多了一些民眾的怨言，但花蓮縣交通隊曾表示，雖然部分路口採取科技執法，不過實際開單還是會通過人工審核，不會隨意開單。