最美圖書館爆「花100萬業配」　阿滴影片流量曝！他虧：該降價了

▲阿滴先前有開箱桃園市立圖書館新總館。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

記者曾筠淇／綜合報導

桃園市立圖書館新總館號稱「最美圖書館」，以「生命樹」為設計概念，結合在地環境特色與環保節能理念，還有文創、電影院、主題餐廳等多元功能。該圖書館開幕後，包含阿滴、蔡阿嘎等YouTuber都有拍影片開箱，而資深媒體人黃揚明今（29日）就揭露業配定價要100萬元！話題引發討論。

黃揚明在臉書「黃揚明（剝雞）」上貼文，提到議員詹江村日前調到YouTube頻道「阿滴英文」開箱桃園新總圖的影片標案資料，名稱為「桃園市立圖書館新總圖行銷宣傳委託專業服務案（後續擴充）」，而決標金額為100萬元。

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針對桃園新總圖的開箱影片，黃揚明列出3個頻道的流量數據：

►阿滴英文（訂閱數272萬）

12月12日上線

點閱數13萬次

►蔡阿嘎（訂閱數252萬）

11月18日上線

點閱數46萬次

►這群人（訂閱數356萬）

11月15日上線（開箱僅占片尾1分鐘左右）

點閱數121萬次

對此，黃揚明就說，從三者數據來看，阿滴真的很需要被拯救流量，這100萬元的業配定價是不是該降價了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「100萬換13萬次點閱……阿滴真的需要流量啊，加油」、「100萬多買點書比較實在」、「200萬網紅、100萬價碼、13萬點閱」。粉專「Ken大叔觀察日記」也留言表示，圖書館的設計、規畫都很好，「好圖書館，真的不需要找網紅來開箱，就會有一堆人主動來拍開箱文了，浪費錢」。

另外，也有網友拋問，100萬是顧問公司加上3個頻道分？還是光阿滴就拿了100萬呢？下方就有網友認為，「同樣疑問，稍微了解契約的就知道，整個案子就只有一支影片不太可能，希望有證據」。

而該文章也讓部分網友湧入阿滴的開箱影片底下留言，「來朝聖花了我納稅錢100萬的影片」、「來救100萬流量」、「100萬的介紹影片」。