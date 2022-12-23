他曝她喊「世代交替」太粗暴 　徐巧芯留言嗆：夠強為什麼要怕？

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者袁茵攝）

實習記者李密／台北報導

九合一選舉後，國民黨台北市議員徐巧芯率先喊出「世代交替」，有意挑戰2024立委選舉，引發黨內資深立委熱議。媒體人黃揚明23日表示，徐巧芯的說法太粗暴，未來勢必得面臨與費鴻泰的老少一戰，但如此交替能否真心相挺？對此，徐巧芯反擊，她從來不搞論資排輩那一套，就是因為不滿黨內文化，擔任議員以後才自掏腰包辦青年培訓，讓更多年輕人在一起出來競爭。「我不怕被別人取代，也不怕年輕一輩跟我競爭。如果夠強，為什麼上一個世代要怕？」

黃揚明23日分析，綠藍白三陣營的「三大交替」中，民進黨是「英德交替」、國民黨「世代交替」、民眾黨「柯高交替」。其中民進黨「英德交替」看似單純，但暗潮洶湧，即使2024代表權看似定於賴一尊，但2019年的英德之戰造成彼此的心結似乎難解，未來民進黨這一年就看英德交替能否順利，才有機會爭奪2024大位。



國民黨的「世代交替」則有其必要，畢竟國民黨立委平均年齡是59.68歲，四捨五入就是60歲，比立法院整體平均高了5歲。尤其70歲以上4人、65~69歲8人，也就是達到退休年齡的已佔整體3成以上，但40歲以下僅洪孟楷1人（且是39歲，明年就滿40歲），這些數據在在顯示國民黨立委難以吸引年輕世代的支持。



對於徐巧芯率先喊「世代交替」，黃揚明表示，徐的說法太粗暴，會引發老一輩的危機意識，反而不利順利交棒。徐巧芯未來勢必得面臨與費鴻泰的老少一戰，但如此交替能否真心相挺？是個大問號。國民黨年輕世代不是第一次喊「世代交替」，2019年費鴻泰、賴士葆等老將也曾在初選被王鴻薇、徐弘庭挑戰過，但都以蠻大的差距順利過關。

黃揚明說，只要不是「現任優先」，新人就有機會把老將交替。只是國民黨2019的初選規則是黨員投票3成、民調7成，或許對老將仍有一定優勢。除了區域立委，不分區立委提名名單是否也能反映出多元戰力，也是朱立倫未來的挑戰。

對此，徐巧芯在貼文下方回應，從出道以來一直都是這樣，黨內「長輩」不爽已經不是第一次，早已習慣。她表示她從來不搞論資排輩那一套，更不期待有人交棒給她，畢竟四年前的承諾都可以不算數。「如果不是這樣的想法，以我的年齡可能現在還在當工讀生。」

徐巧芯說，一個政黨有戰功的人，有的上沒有的下，良性競爭才能讓讓所有人都想著要變強。就是因為不滿黨內的這種文化，她擔任議員以後才會不斷自掏腰包、自己募款，去辦青年培訓，讓更多年輕人在一起出來競爭。「我不怕被別人取代，也不怕年輕一輩跟我競爭。如果夠強，為什麼上一個世代要怕？」



而民眾黨方面，黃揚明認為「柯高交替」即將發生，後天高就職、柯卸任後，高虹安將成為民眾黨唯一縣市首長，如同她選前被高度關注，媒體很可能在她就職後更是如影隨形，緊盯她上任後的一舉一動，如同2014柯文哲上任後的模式。無論是司法進度、市政進度，高虹安肯定成為短期內民眾黨的最大焦點。2023年綠藍白三大交替都會登場，政壇精彩可期。是否可能會有郭董出馬的彩蛋，也值得關注。