郭信良被指涉嫌掏空農漁會　黃揚明諷綠營：打黑金還是打政敵？

▲郭信良。（圖／記者林悅翻攝）



實習記者李密／台北報導

因黑金醜聞延燒，明（25）日將登場的台南市議長選舉備受各界關注。對於台南市議員當選人林依婷質疑郭信良掏空台南市農漁會，資深媒體人黃揚明今（24）日表示，過去20多年都沒人敢做的事，必須肯定林依婷的勇氣。不過過去完全不質疑，現在郭要選議長，造成威脅才發動攻擊，也令人懷疑民進黨是真心要打黑金，還是打政敵。

黃揚明說，近日爆發林士傑假借副議長名義，請國民黨議員方一峰上車涉嫌恐嚇，到國民黨議員集體發表不自殺聲明、林依婷控郭信良長期向農漁會借貸欠數千萬款項等案，讓人看得眼花撩亂、大開眼界，可見台南議長選舉黑幕幢幢，他也樂見血流成河。



黃揚明表示，林依婷年輕、高學歷，有英國新堡大學媒體與公共關係碩士學位，父親林士傑2018年曾被民進黨提名參選台南市議員，但最後落選。他透露昨天林士傑涉嫌恐嚇案被5萬元交保後，有個好朋友提醒他若上節目、寫文章評論，要特別小心，因為林先生在地方有「很多傳聞」。



至於郭信良被林依婷砲轟在1996、1997年向台南市農漁會借貸，未償還餘額累計達9600多萬元。黃揚明指出，1998年郭信良首次參選台南市議員就是民進黨提名，一直到2018年連6任都是民進黨提名，直到上屆議長選前他退黨，這次議員選舉他第一次掛無黨籍參選。



黃揚明認為，過去20多年都沒有民進黨人敢質疑郭信良的借貸疑雲，林依婷初生之犢不畏虎，必須要肯定林依婷的勇氣。也期待林依婷明天就職後，能成為民進黨揭弊的第一品牌，繼續揭發地方黑金內幕。只是郭信良過去在民進黨時，黨內同志對他這些資訊完全不質疑，現在郭信良要競選議長，且造成相當大威脅才發動攻擊。不禁令人懷疑民進黨是真心要打黑金？還是只是打政敵？不過無論如何，都支持他們彼此互揭瘡疤、把台南的黑幕全部掀開。

▼郭信良於1996、1997年向台南市農漁會借貸，未償還餘額累計達9600多萬元。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大）

