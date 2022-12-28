轟民進黨敗選檢討不見反省！　國民黨酸蘇內閣「好官我自為之」

▲國民黨文傳會副主委林家興。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨啟動九合一敗選檢討，歷經多場座談會後，檢討小組召集人鄭文燦今（28）日明確點出民進黨在處理黑金爭議及重大治安議題造成外界執政不力的疑慮，也點名前新竹市長林智堅的論文爭議，影響年輕族群對民進黨的信任。國民黨文傳會副主委林家興則表示，民進黨的敗選檢討報告，應該由民眾來打分數，且內閣敗選至今竟然仍未改組、閣揆仍未下台，令人感受不到執政黨反省的決心。

鄭文燦表示，政黨的生命在於人民支持，民意可以載舟也可以覆舟，民進黨在台灣這塊土地成長，也是有反省力、能改正自己的政黨，過去執政有起有落，唯一不能改變的是謙卑誠實的心，遇到挫折時要檢討自己，聽到不同意見，要虛心傾聽，討論過程中，有話直說、大開大放一直是民進黨的傳統，只有勇於改正，才能在未來選舉重新贏取多數民眾的信賴。

林家興對此回應，民進黨的敗選檢討報告，應該由民眾來打分數，而真正令人有感的敗選檢討，就是盡快以行動扭轉諸多錯誤的施政方向，包括經濟、能源、防疫、治安、徵稅及國防等民眾關心的議題，執政黨都應盡快拿出務實解方，回應民眾期待，更不應該在解決自身的問題之前持續甩鍋、攻擊在野黨與民間意見領袖。

林家興質疑，內閣敗選至今竟然仍未改組、閣揆仍未下台，「好官我自為之」的醜態，也同樣令人感受不到執政黨謙卑反省檢討的決心，相信民眾會持續透過投票的行動發聲，表達對執政黨的失望與不滿，國民黨也會繼續站在民眾這一邊，強力監督執政黨，為民眾的需要與福祉打拚。