朱立倫喊「對話才能避戰」　他酸藍營「老經驗」：忘記重慶會談糗樣？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文宣布義務役兵役期恢復為1年，國民黨主席朱立倫批評，應該是要備戰加上對話，才能真正避戰，「蔡總統，你真的錯了！」對此，立委林俊憲28日表示，說起跟共產黨對話，確實國民黨才是老經驗，重慶會談的結果是共產黨邊談邊打，國民黨就是這麼天真才敗退到台灣，「我倒想反問，要是朱主席真的見到習進平，會怎麼跟他對話？」

林俊憲指出，役期恢復政策宣布之後，獲得社會多數民眾的支持，政壇各黨派也齊聲表達贊同。不過要是不挑一點毛病出來就不像國民黨了，於是朱主席跳出來罵蔡總統備戰才能避戰的說法「錯了」，並認為「對話」才重要，「我倒想反問，要是朱主席真的見到習進平，會怎麼跟他對話？」

林俊憲表示，先來說文解字一下什麼叫對話，對話應該是兩方有來有往、充分交換意見，在兩岸議題上，九二共識已經破產，雙方的底牌早就已經全部亮出來：台灣要的是互不隸屬、不受中共統治，中國要的是完全統治台灣，在根本利益上就是互相衝突的，立場也都闡明了，還有什麼可以折衝的空間嗎？

對於朱立倫喊話要對話，林俊憲直言，說起跟共產黨對話，確實國民黨才是老經驗。1945年二戰剛結束，老蔣馬上跟毛澤東在重慶開始了一場「避免衝突的對話」。

林俊憲表示，重慶會談的結果如何應該不用他來告訴朱主席，共產黨邊談邊打，毫無誠信可言，「結果70幾年後你還想跟他談？被騙一次可以說是他壞，被騙兩次就是你蠢了。」

林俊憲呼籲，若朱立倫覺得民進黨的話聽不進去，那他引用鄧小平在跟柴契爾夫人談判香港問題時的一句名言：「主權問題不容談判。」

林俊憲表示，妄想對話就能打消對方的念頭無異於與虎謀皮，國民黨就是這麼天真才敗退到台灣，建議朱立倫好好了解共產黨、複習國共內戰，畢竟是當事人，「搞得好像我比你還熟，這樣就有點尷尬了！」