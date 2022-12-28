她批兵役改革走回頭路　轟延長役期「勞民又傷財」

▲洪秀柱批評，兵役改革走了回頭路，又無法確保台海的和平與穩定。（圖／記者劉昌松攝）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文27日宣布義務役恢復一年，引起各界熱議。對此，國民黨前主席洪秀柱28日就透過臉書表示，延長役期勞民又傷財，兵制改革既走了回頭路，又無法確保台海的和平與穩定，無疑是捨本逐末！

洪秀柱表示，猶記2015年，蔡英文曾大聲疾呼推動募兵制，在臉書上信誓旦旦的說「台灣不會再回到傳統全徵兵制」，甚至指責本黨推動募兵制政見跳票，她提到，7年過去了，昨日的一場記者會宣告兵役重回徵兵制，7年前蔡英文臉書所說「募兵制跳票讓許多年輕人的生涯規劃大受影響，他們的家庭也將因此倍感困擾。」也如一記回馬槍，預言了台灣年輕人目前遇到的境況。

洪秀柱認為，政見跳票是一回事，但民進黨再一次輕輕鬆鬆的以「時空環境不同」為藉口搪塞民眾，台海目前的緊張氛圍，豈是延長役期就可以解決的？她也忍不住要問，「過去國民黨執政的8年，台海何曾走到如此硝煙瀰漫的緊張局面？」她指出，無論是「抗中保台」的世紀騙局，還是「和平保台」的空洞口號，都不是解決兩岸問題、捍衛國家安全的實際作為，民進黨始終沒有正視問題所在，一方面否定九二共識，所行所為皆與中華民國憲法背道而馳，兩岸當然會走向兵凶戰危的局面。

洪秀柱指出，兵役延長並不會讓解放軍坐視國家實質分裂，而一個負責任的領導者，應該矢志避免戰爭的發生，絕不是以煽動仇恨的方式促使戰爭爆發、然後再讓民眾拿著掃帚「保家衛國」，她強調，民進黨不要再用錯誤的政策、走錯誤的路，讓老百姓付出額外的高昂代價，她認為「捍衛國家安全，確保國家利益，讓台灣永續生存」的方式，絕對不是延長役期就可以達到的。