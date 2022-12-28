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紓困振興有新方案！蔡英文瞄準經濟產業　最快31日國安會議

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文近日持續調整經濟方案，最快31日召開國安高層會議。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文原訂規劃29日召開國安高層會議，就財經議題進行討論，特別是近來黨內諸多「還稅於民」的呼籲，以及發現金或N倍券的討論，而行政院長蘇貞昌也已要求相關部會，評估振興與紓困方案；不過，相關方案還在最後討論階段，目前可能暫不觸及發現金或N倍券的討論，而是聚焦在紓困振興經濟與產業，至於國安高層會議時間也未定，擬規劃31日或元旦才會對外宣布。

根據今年總稅收估計，有望超過預算4500億元，而民進黨內各派系吹起，各種希望中央政府可以「還稅於民」的呼籲，以及各種發現金、N倍券的討論。對此，蘇貞昌日前也已經指示各部會，研擬各項疫後的振興與弱勢照顧方案。

不過，在國際局勢上，國際原物料、能源價格都調升，世界各國都有天然氣、石油、電價調漲的趨勢。根據台電今年前10月的資料顯示，台電發購電燃料成本為5007億元，較去年同期增加約2635億元，雖然今年7月電價審議委員會進行電價調整，增加電費收入約288億元，但仍無法轉虧為盈，截至今年10月底，累積虧損來到1723億元。

因此，外界所謂總稅收比總預算多4500億元一事，首先就得補貼油電凍漲的經費約2000多億元，以及還債經費等，所以剩下可用來紓困與振興費用約2000多億元；同時，政府也得評估明年度的景氣、通膨以及消費緊縮等問題，來做整體評估。

據了解，蔡英文原訂29日召開國安高層會議，但相關方案還未定案，讓會議時間也遲遲未拍板，依規劃會議時間最快擬落在31日或元旦。至於討論方案部分，目前可能暫不觸及發現金、N倍券的討論，是先聚焦在紓困振興整體經濟與產業等面向。

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