民進黨認了！林智堅論文案外溢　鄭文燦：沒及時止血影響選情

▲桃園市前市長鄭文燦認了論文案沒及時止血。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022九合一大選敗選，檢討小組召集人鄭文燦28日指出敗選檢討報告摘要重點，包括黑金及重大治安爭議、新竹市前市長林智堅論文事件、提名機制都入列，更直言學倫事件無法及時止血、設定停損點，且陣前換將也影響年輕族群對民進黨的信任，進而外溢到其他選區。

民進黨中常會今天進行「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告，由鄭文燦代表提出檢討報告，會後代理黨主席陳其邁、鄭文燦、代理黨秘書長林鶴明、副秘書長林飛帆一同舉行記者會，說明檢討報告的內容。

鄭文燦會中直指，針對林智堅的論文事件處理，一個政治人物取得學歷過程必須經過檢驗，必須嚴肅看待誠信、面對質疑的處理態度，沒辦法及時止血、設定停損點，加深民眾對民進黨處理方式的不滿，造成候選人選擇退選，陣前換將也影響年輕族群對民進黨的信任，進而外溢到其他選區。

此外，在民進黨公布的檢討報告內容指出，本次選戰中，有多組不同黨派與陣營的候選人皆面臨論文爭議，顯然成為本次選戰突出的議題。但由於各校針對學倫事件的處理原則不一，各案件最終處置不盡相同，顯見此類爭議的結果的確難以預料。除了未能及時止血，設下停損點，民進黨應處方式也使得外界加深對本黨處理態度的不滿，除了造成候選人退選，陣前換將，更影響到年輕族群對於民進黨的信任，進而影響其他縣市選情。