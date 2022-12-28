18歲準媳婦懷孕！婆婆付錢帶她產檢　醫聽1句話直搖頭

▲這名18歲年輕孕媽在婆婆的陪伴下做產檢。（示意圖／取自免費圖庫NegativeSpace）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名婆婆帶著18歲準媳婦到醫院做產檢，醫師看到眼前年紀輕輕的女子，順口問了一句未來她是否會繼續接受教育。然而這名婆婆的回答，讓醫師直搖頭。

星洲日報報導，這名醫師透過推特分享這起個案，當時一名婦女帶著18歲意外懷孕準媳婦來看診，當時孕婦腹中寶寶已經5個月大，女子沒有讀書，也沒有工作。已知孩子的爸才22歲，在修車廠上班，孕婦產檢費用由婆婆支付。

這名醫師透露，當他問及年輕女子接下來是否會繼續接受教育時，婆婆直接答覆「（準媳婦）不必讀書，我也是14歲就結婚了」。

這讓醫師不禁感嘆，女子年紀輕輕懷孕，這對她來說，生活發生不可逆轉的變化，由於目前給予小爸媽的支持援助極少、甚至幾乎沒有，在不久的將來很有可能就會第二次意外懷孕，且生活中的挑戰還會隨著懷孕次數增加而倍增。

醫師進一步提到，「或許我們會說，我們能做什麼？反正是他們的錯，如果他們想做愛懷孕，就需要對其後果負責並長大，但我們曾經給過他們機會嗎？」、「在他們的青春期，全面的性教育是否完整地灌輸給他們？是否有提供避孕用具，以防他們失手？」

醫師說，這也許不是青少年和年輕成年人沒有能力處理，而是多年來社會選擇視而不見，但這對每一名青少年來說，都是真實的。