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死亡自拍！「列車行進中」男開門拍照　摔出車外急墜10m亡

▲▼ 泰國北碧府泰緬鐵路,死亡鐵路。（圖／CFP）

▲圖為泰緬鐵路。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外45歲男子沃德（Patrick Ward）到泰國西部北碧府旅遊，卻沒想到搭上被稱為「死亡鐵路」的泰緬鐵路之後，為了自拍打開列車一扇門，在台階上滑倒摔出列車，墜落約7至10公尺，最終喪命。

綜合紐西蘭先驅報、每日郵報報導，沃德出生於紐西蘭，26日持愛爾蘭護照以旅遊簽證進入泰國，27日在導遊的帶領之下，從桂河大橋（River Kwai）出發，搭乘火車參觀死亡鐵路，也就是連接泰國與緬甸的泰緬鐵路。到了27日中午，泰國警方接獲報案，得知一名外籍旅客從西玉地區克拉塞洞（Krasae Cave）的死亡鐵路火車上摔落。

據了解，當時列車在其中一處景點減速，沃德打開火車上的一扇門，試圖透過自拍捕捉戶外風景，但卻在門口台階滑倒摔出列車外。而現場一名遊客正在拍攝風景，剛好把沃德墜落的過程拍攝下來。

由於事發地點難以到達，沒有梯子或可攀爬下去的方式，救難團隊只能仰賴臨時滑輪，在人員下降高度之後，把沃德拉出來。警方透露，當時沃德幾乎沒有呼吸，右臂、脖子摔斷，儘管進行約半小時的搶救，但最終未能挽回他的性命。泰國警方表示，將聯絡紐西蘭駐曼谷大使館保管遺體，驗屍程序於28日在曼谷進行，旅遊團其他成員將接受詢問。

泰緬鐵路是1940年至1943年期間，由日本俘虜的平民勞工與戰俘建造，目的是二戰期間為日本在緬甸的戰役運送軍隊與武器。其「死亡鐵路」的封號源自於建設期間工人死亡數據，據估計，有18萬至25萬東南亞平民和6萬多名戰俘在鐵路建造期間被強迫勞動，其中超過10萬人死亡。

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