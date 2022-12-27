海上漂流1個月「180人罹難」！洛興亞難民船恐沉沒　多人活活餓死

實習記者任庭儀／編譯

多達2400名洛興雅難民為逃離難民營的艱難困境，相繼搭船離開孟加拉。聯合國難民署（UNHCR）指出，一艘載有180人的船恐怕已沉入海中，若經證實將是近十年來洛興雅族群海上死亡人數最高的一年。關注洛興雅族權益援助機構人員表示，船上許多人可能已經死於飢餓或脫水。

Tragic update: Since our statement yesterday, UNHCR has received unconfirmed reports of a separate boat - with 180 Rohingya, missing in the sea. Relatives have lost contact. Those last in touch presume all are dead. We hope against hope this is not the case (1/3) — UNHCR Asia Pacific (@UNHCRAsia) December 24, 2022

綜合衛報、路透社報導，UNHCR於24日發布聲明指出，一艘洛興雅難民船11月底啟航離開孟加拉，卻在途中失去聯繫，他們擔心船上180人已全數罹難。關注洛興雅族權益的援助機構若開項目工作人員勒瓦（Chris Lewa）表示，「在海上漂流將近4個星期的洛興雅人，可能已經死於飢餓或脫水。」

▲▼洛興雅難民抵達印尼亞齊省，被當地救災機構收留。（圖／路透）



另一艘載有近200名洛興雅難民船隻漂流數周，26日晚間抵達印尼北部亞齊省，被當地救災機構收留。

洛興雅人受緬甸軍方迫害後逃至鄰國孟加拉，近100萬人淪非法移民滯留孟加拉，不但對當地造成巨大壓力與問題，難民營環境也擁擠不堪，就像生活在監獄一樣。

▲今年洛興雅難民乘船離開孟加拉人數較去年高出5倍多。（圖／路透）



這些促使許多洛興雅人即使冒著生命危險也要離開，據人權組織估計，2022年乘船離開孟加拉的洛興雅人數多達2400人，比去年增加5倍多。

聯合國特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）呼籲南亞與東南亞各國政府，對發出求救訊號的洛興雅難民船採取行動，「當許多人準備享受假期迎接新的一年，有多艘載著絕望洛興雅男人、女人、幼兒且不堪負荷的船隻，正在經歷危險的旅程。」