海上漂流1個月「180人罹難」！洛興亞難民船恐沉沒　多人活活餓死

實習記者任庭儀/編譯

多達2400名洛興雅難民為逃離難民營的艱難困境,相繼搭船離開孟加拉。聯合國難民署(UNHCR)指出,一艘載有180人的船恐怕已沉入海中,若經證實將是近十年來洛興雅族群海上死亡人數最高的一年。關注洛興雅族權益援助機構人員表示,船上許多人可能已經死於飢餓或脫水。

Tragic update: Since our statement yesterday, UNHCR has received unconfirmed reports of a separate boat - with 180 Rohingya, missing in the sea. Relatives have lost contact. Those last in touch presume all are dead. We hope against hope this is not the case (1/3)