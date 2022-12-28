今年「車禍死亡增149人」　機車族、高齡者都增加！交通部很失望

▲111年1-10月機車事故死亡人數1,648人，較去年同期增加178人(+12.1%)。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部今(28)日召開道安說明會，根據統計，111年1至10月道路交通事故件數、死亡及受傷分別較去年同期增加15,750件、149人、21,015人，且近年我國每十萬人口數30日死亡人數為他國4到6倍。交通部長王國材表示，交通部對這個數字感到很失望，未來必須更加努力，以降低道安事故。

近年我國每十萬人口數30日死亡人數為12.1-12.7人，相比瑞典2人、瑞士2.6人、日本2.7人、丹麥2.8人、荷蘭3.6人、奧地利3.9人、法國3.9人、芬蘭4.0人、加拿大4.6人、捷克4.8人、紐西蘭5.5人、韓國6人、墨西哥10.5人、美國11.7人都更多，差距最高達6倍以上。

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根據統計111年1-10月機車事故死亡人數1,648人，較去年同期增加178人(+12.1%)，高齡者死亡人數1,031人較去年同期增加103人(+11.1%)，惟酒駕防制略有成效，死亡人數為230人，較去年同期減少27人(-10.5%)。至於行人死亡人數300人，較去年同期減少35人(-10.4%)。

▲交通部長王國材。（圖／記者李宜秦攝）

111年1-10月30日死亡人數較去年同期增加最多之5縣市，累計增加高達188人，分別為新北(+58)、彰化(+49)、高雄(+42)、竹縣(+24)、竹市(+15)。就機車死亡部分，增加較多為彰化(+43)、新北(+42)、竹縣(+17)、南投(+14)、高雄(+13)。

另外高齡者部分，增加較多之縣市，分別為新北(+42)、臺中(+29)、高雄(+23)、彰化(+18)、桃園(+10)。酒駕增加較多之5縣市為臺中(+15)、新北(+7)、南投(+4)、國道(+3)、竹縣(+3)。

王國材表示，交通部持續努力降低道安事故件數，包括編列道安教材、修正道教處罰條例、道安評鑑、設置護老專區與高齡友善區、推動機車駕訓、改善行人環境設施、取締違規佔用等，他也坦言，若要最快減少交通違規，最快的教育方式就是罰鍰，否則太多車輛不禮讓行人、逼車、擋車，會有更多人受害。