最新民調直直落！輸王鴻薇12％　吳怡農坦言艱困

▲民進黨台北市立委補選候選人吳怡農。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數11天，TVBS民調中心28日公布最新民調，相較12月11日調查，民進黨候選人吳怡農落後國民黨候選人王鴻薇，雙方差距由8個百分點擴大至12個百分點。吳怡農回應，這場選舉非常艱困，他知道民進黨在這個選區從來沒有贏過，3年前的選舉就差了6個百分點，所以必須更加努力，除了理念，也用政見爭取認同及信賴。

根據TVBS民調中心今天公布的最新民調，在王鴻薇、吳怡農、無黨籍候選人蕭赫麟的支持度方面，王鴻薇支持度由46%增加3個百分點至49%，吳怡農支持度則略減1個百分點為37%，雙方差距由8個百分點擴大至12個百分點，而蕭赫麟目前支持度僅1%，13%民眾未表態。

對此，吳怡農今天上午受訪時，被問及民調落後一事，他說，他知道民進黨第3選區從來沒有贏過，3年前的選舉就差了6個百分點，他知道必須更加努力，除了理念，也用政見爭取認同及信賴，這是非常大的挑戰，「這場選舉非常艱困，不只選區艱困，選舉期間也是非常短」，必須一步一腳印努力，爬樓梯、跟垃圾車，跟大家互動拜託，在每個街頭巷尾持續開客廳會做宣講，因為他知道唯有面對面拜託、溝通、說明，才有可能爭取到大家的信任。