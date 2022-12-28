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社會 社會焦點 保障人權

彰檢提「當選無效」之訴　4連霸柯振杯氣炸：司法迫害

▲彰化縣議員柯振杯。（圖／翻攝自柯振杯臉書）

▲彰化縣議員柯振杯。（圖／翻攝自柯振杯臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

2022九合一大選投票前3天，第3選區縣議員施嘉華涉綁文宣賄選，羈押禁見至今，日前檢方首波對12名當選人「提當選無效之訴」，今天再對4連霸議員柯振杯提當選無效，若判決確定，第三選區將會由落選的蕭文雄及王國忠遞補，柯稍早得知後，氣得大喊「未審先判」、「司法迫害」。

檢方公布的名單中，除了在押的縣議員候選人施嘉華及林茂明、還有第二選區當選人黃俊源及第6選區當選人蕭妤亘；芳苑鄉長林保玲、二水鄉長蘇界欽；芳苑鄉民代表洪江懷、竹塘鄉民代表林全、二水鄉代陳昭麟、大村鄉代賴英瑜、社頭鄉代張聰平等與社頭鄉廣福村長蕭建元(涉賄選買票已被起訴)等人，被點名的當選人紛紛表示，「沒買票賄選，也沒被約談」，希望檢方調查清楚，還給他們清白。

今天檢方再針對柯振杯提當選無效之訴，柯振杯接受電訪表示，從事民代至今「從未涉賄選買票」，為何會被提當選無效真的是荒謬，他也透露「肯定是遭到有心人莫名檢舉」，投票前曾到早操會及慈善會發文宣，到調查站說明。

柯振杯喊冤說，早操會已經收到不起訴處分，而慈善會是針對低收入戶發救濟物資及公所發500元救助金，他只是到場發文宣，完全沒有經手，這件事慈善會長及副會長等人都可以作證，搞不懂為何檢調會針對他提出「當選無效」之訴，自己完全是「清白選舉」，檢調「未審先判」，這是「司法及政治迫害」，將進一步與律師討論，向檢方提出質疑。

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