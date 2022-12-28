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都幾？TVBS民調差12％　吳怡農曝綠民調：僅差1.9％「幾已平手」

▲▼吳怡農與洪健益前往龍城、新東市場拜票。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨候選人吳怡農稱要更努力。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數11天，TVBS民調中心28日公布最新民調，相較12月11日公布的調查，民進黨候選人吳怡農落後國民黨候選人王鴻薇，雙方差距由8個百分點擴大至12個百分點；不過，吳怡農競選總部中午公布民進黨中央黨部民調中心數據指出，其支持度僅落後王鴻薇1.9個百分點。

根據TVBS民調中心今天中午公布的最新民調，在王鴻薇、吳怡農、無黨籍候選人蕭赫麟的支持度方面，王鴻薇支持度由46%增加3個百分點至49%，吳怡農支持度則略減1個百分點為37%，雙方差距由8個百分點擴大至12個百分點，而蕭赫麟目前支持度僅1%，13%民眾未表態。

不過，吳怡農競選總部立即公布一份民調表示，在《選舉罷免法》所規定民調封關的前1天，最新電話民調數據顯示，吳怡農的支持度僅落後對手王鴻薇1.9個百分點，已經在抽樣誤差範圍內，「基本上雙方已經平手」。

吳怡農競選總部表示，這一份民調是由吳怡農競選總部委託民進黨中央黨部民調中心於2022年12月26日至27日執行，完成數共1059份，抽樣誤差為在正負95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0％，訪問對象為中山區、北松山20個里20歲以上具有投票權公民，並以年齡、性別、戶籍進行加權。

該份民調指出，依地區支持度，吳怡農在中山區小幅領先，但北松山20個里落後的情形，也有顯著的改善；就各年齡層的支持度，吳怡農在20歲至49歲具有明顯的優勢，但50歲以上則落後於對手，但70歲以上則呈現領先。

就政黨傾向的支持度，雙方陣營支持度基本維持不變都是高度集中，但政黨傾向中被標註為「民眾黨」還有「其他」這兩類，吳怡農的支持度比上一次民調都有顯著的成長；就候選人的欣賞度與不欣賞度，吳怡農與王鴻薇幾乎不相上下，欣賞與不欣賞的好惡比，吳怡農微幅以1.7領先1.3。

針對民調結果，吳怡農表示，未來的10天還有很大需要努力和爭取的空間，他更呼籲中山與北松山的選民，1月8日的補選，不是他一個人的選舉，而是大家的選舉，如果大家對他的政見與主張有支持、有認同，如果大家覺得台灣的選舉文化可以更好，請大家1月8日禮拜天一定要出來投票，並支持登記1號的吳怡農。

TVBS公布的民調數據調查方法則為，於12月20日至27日晚間6點至10點15分，依電話後4碼電腦隨機抽樣，有效樣本為941位，針對20歲以上設籍台北市立委第三選區民眾進行調查，抽樣誤差為95%信心水準下，正負3.2個百分點。

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王鴻微吳怡農國民黨民進黨立委補選

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